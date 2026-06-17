三处越南景点入选亚洲最佳旅游景点榜单

越通社河内——据越南国家旅游局消息，岘港市会安古城、胡志明市战争遗迹博物馆和古芝地道荣获全球旅游平台Tripadvisor颁发的“旅行者之选最佳中的最佳奖”，跻身亚洲最佳旅游景点榜单。



该奖项旨在表彰过去12个月内获得全球游客高度评价的旅游目的地。Tripadvisor平台上超过800万个景点和旅游服务单位中，仅有不到1%能够获此殊荣。



位列榜单第5位的是战争遗迹博物馆。作为著名历史景点，该馆吸引了大量国内外游客，被评价为能够提供全面而深刻历史视角的旅游目的地，也是了解越南历史重要节点、具有重要教育意义的场所。通过丰富的实物展品、史料及严谨的展陈空间，战争遗迹博物馆帮助游客深入了解越南民族历史的深厚底蕴，带来富有感染力的参观体验，成为国际游客到访胡志明市的重要打卡地之一。



位列第8位的会安古城继续展现其作为越南中部“活态遗产”的独特魅力。作为联合国教科文组织认定的世界文化遗产，会安以历经岁月洗礼的古老建筑、灯笼辉映的古街巷陌及宁静祥和的生活氛围吸引着世界各地游客。除了丰富的历史文化价值，游客还可以体验当地特色美食、购买传统手工艺品、骑行穿越宁静乡村，或在诗意盎然的怀河畔享受悠闲时光。



在亚洲最佳旅游景点榜单中排名第19位的是古芝地道。长期以来，古芝地道被视为胡志明市最具特色的旅游景点之一。保存相对完整的地下隧道系统不仅让游客近距离了解这一独特工程，更开启了一段深入认识越南历史的探索之旅。丰富而生动的互动体验为游客提供了了解越南人民创造力、坚强意志和不屈精神的真实视角，形成了独具特色的吸引力。



越南国家旅游局表示，三处越南景点同时入选Tripadvisor亚洲最佳旅游景点榜单，充分体现了越南旅游所拥有的历史文化价值和特色体验对国际游客的强大吸引力。（完）



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