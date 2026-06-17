文化

得乐省少数民族地区依托民族文化特色创业

得乐省少数民族地区女性不仅为保护民族传统文化价值作出贡献，还勇于从本土价值中创业。以女性为主体的经济模式正在为生计发展、提高收入和传播文化特色开辟新方向。

游客在得乐省亚卡坊蓬朱社区旅游区沉浸于西原文化空间中。图自越通社
游客在得乐省亚卡坊蓬朱社区旅游区沉浸于西原文化空间中。图自越通社

越通社得乐——得乐省少数民族地区女性不仅为保护民族传统文化价值作出贡献，还勇于从本土价值中创业。以女性为主体的经济模式正在为生计发展、提高收入和传播文化特色开辟新方向。

怀着发展生计的愿望，赫亚姆·布克龙（H’Yam Bkrông）女士（1965年出生，埃地族，居住在得乐省亚卡（Ea Kao）坊蓬朱（Tơng Jú）村）已利用本民族文化特色帮助自己和村民实现发展。

赫亚姆·布克龙表示，她一直为传统织锦技艺面临失传风险而感到担忧。怀着这份决心，2003年，蓬棒（Tơng Bông）合作社成立，初始仅有10名成员。

这份坚持带来了丰硕成果。从最初的10名成员，如今蓬棒合作社已有42名本村女性参加。织锦产品日益丰富多样，如男女服装、桌布、手袋、改良奥黛等，富有浓郁的民族特色。目前，在合作社集中工作的社员每月有450万至500万越盾的稳定收入。

不止于此，2021年，赫亚姆·布克龙大胆建设了赫诺亚卡（Hnoh Ea Kao）民宿，与村民联合发展蓬朱村社区旅游模式。至今，该模式已吸引了19户家庭参与；建立了饮食组、文艺队、铜锣队以及42人参与织锦。

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来自图勒B村的6名少数民族女性推出了“西原竿酒与美食”创业模式。图自越通社

由于这些努力，2024年，得乐省文化体育与旅游厅将此认定为蓬朱村社区旅游目的地。这不仅吸引了更多游客到访，也使当地民众得以介绍和传播埃地族独特的自然风光和文化之美。

为支持产品对接市场，亚卡坊人民委员会在线上平台组织了以“亚卡蓬朱村欢迎你”为主题的直播活动。该活动也帮助生产者与消费者直接对接，为社区旅游发展创造了条件。

在得乐省亚沃（Ea Wer）乡，从传统文化创业的精神也正受到许多女性的积极响应。近日，来自图勒B村的6名少数民族女性推出了“西原竿与美食”创业模式。

组长赫洁·克博（H’Kiêp Kpơr）表示，这不仅是经营活动，更是保护和向更多人介绍民族文化之美的一种方式。该模式得到伊沃乡女性联合会从创业启动资金中资助2000万越盾。

据亚沃乡女性联合会主席黄氏玉明，支持女性发展结合当地文化优势的创业模式，有望为姐妹们创造更多就业机会并提高收入。除了资金支持，联合会还指导会员掌握制定经营方案、成本核算、产品推广和通过数字环境接触客户等技能。（完）

越通社
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