2026年世界杯：澳大利亚境内的越南欢聚地

越通社河内 ——越通社驻悉尼记者报道，尽管可以通过各地公共场所的大屏幕免费观看2026年世界杯，但许多在澳越南人仍选择聚集在熟悉的餐馆，共同观看澳大利亚队的比赛。



有些餐馆准备了户外区域，设有草坪、儿童小型球门、大屏幕、美食，以及供大家一同助威的空间。



位于新南威尔士州坎利维尔区的“饮食村”（Làng Ăn）餐厅联合创始人安东尼表示，最重要的不仅仅是转播一场球赛，而是创造一个让大家聚在一起的地方。他分享道：“我们这里有越南的感觉。有矮桌、烧烤、香蕉树、甘蔗汁。当你在这里时，你会感觉自己犹如身处越南。”



对于越侨盛兄来说，来到饮食村不仅仅是看一场球赛，他和朋友们聚在餐馆里是为了享受热闹的氛围，这种氛围带来了许多越南人从家乡就一直保持的社区感。



即使是女性球迷也毫不逊色。由葵凤、芯水、芳俄和海伦组成的朋友团表示，她们来“饮食村”看球，首先是为了支持一个越南社区空间，其次是为了融入助威的氛围，因为在外面看球的感觉与在家完全不同，有趣得多。



在坎利维尔，越南餐馆长期以来不仅是吃饭的地方。对社区中的许多人来说，它们还是周末的聚会点，是会见朋友、带家人外出、交流生活近况以及保留部分社区生活习惯的地方。世界杯让这些空间变得更加热闹。



这种感觉也体现在许多人为澳大利亚队助威的方式上。他们可能是越南人、越裔澳大利亚人或者在来到“袋鼠国”之前曾在多个国家生活过的家庭。然而，当澳大利亚队进球时，欢呼声震耳欲聋：这是他们生活所在地的球队。（完）



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