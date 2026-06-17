经济

越南对欧盟贸易顺差持续增长

越南与欧盟贸易仍保持积极增长势头，出口实现两位数增长，使今年前5个月贸易顺差达到181亿美元，同比增长11.3%。

今年前5个月贸易顺差达到181亿美元。图自越通社
今年前5个月贸易顺差达到181亿美元。图自越通社

越通社河内——受地缘政治冲突及通胀压力影响，欧盟经济进入更加困难的阶段。然而，越南与欧盟贸易仍保持积极增长势头，出口实现两位数增长，使今年前5个月贸易顺差达到181亿美元，同比增长11.3%。

越南对欧盟的贸易顺差超过180亿美元

2026年前几个月，欧盟经济增长缓慢。尽管如此，在生效6年的《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）的推动下，越欧贸易依然维持良好增长态势。

据海关局的最新统计，2026年前5个月，越南与欧盟进出口总额达360亿美元。其中，出口额达260亿美元，同比增长16.9%；自欧盟的进口额近80亿美元，同比增长21.6%。

越南商品对欧盟出口规模在绝对值和相对增速方面持续扩大，使越南对该地区的贸易顺差达181亿美元，与2025年前5个月相比增长11.3%。

电子产品、纺织品、木制品和农产品等主要出口商品继续实现良好增长，与此同时，越南从欧盟主要进口服务于国内生产的机械设备和技术。

越南与欧盟的贸易增长为越南前5个月进出口总额增长25%，达4450多亿美元作出重要贡献。

目前，越南是欧盟在东盟的最大贸易伙伴。2025年，双边贸易额达近740亿美元。其中，越南对欧盟出口额达562亿美元，同比增长8.6%；从欧盟的进口额达176亿美元，同比增长5.4%；贸易顺差创新纪录，达386亿美元。

据越南工贸部的消息，EVFTA为双边贸易增长注入强劲动力，为越南商品进入拥有近5亿人口的欧盟市场拓展了空间。

越南对欧盟的出口持续增长，贸易顺差逐年增加，彰显了越南在全球供应链中起着日益重要的地位。自EVFTA于2020年8月生效以来，越欧双边贸易额显著增长。从2020年的497亿美元增至2024年的684亿美元，而2025年达近740亿美元。

其中，越南对欧盟的出口额由2020年的351亿美元增至2024年的516亿美元，2025年达到562亿美元；贸易顺差由2020年的205亿美元增至2024年的348亿美元，2025年达近390亿美元。

欧洲企业认为，凭借吸引外商直接投资的能力、市场多样化优势、与多国签署自由贸易协定的网络，越南已成为全球供应链中的战略环节。

提升供应商角色

自EVFTA生效以来，出口持续增长和贸易顺差不断扩大表明，越南企业更加注重提升产品质量，日益满足市场要求。

多类商品已有效利用EVFTA优惠待遇，出口额超过10亿美元。越南企业参与欧洲跨国集团供应链的能力也显著提升，从而进一步促进出口。

在全球化程度日益加深的背景下，全球供应链正成为国际贸易的支柱。但与此同时，企业也面临着在社会责任、环境保护及信息透明等方面的新挑战。

越南工商联合会副秘书长兼法制委员会主任窦英俊

德国、法国和荷兰等国正在实施一系列供应链评估规定，以确保生产经营活动不会侵犯人权或损害环境。因此，参与欧洲市场供应链的越南企业必须严格遵守环境、劳工和数据透明等标准，才能维持其在该市场的地位。

目前，欧盟约占越南出口总额的13%。在美国关税紧张局势加剧的背景下，该市场对越南出口市场多元化战略而言愈发重要。

越南驻比利时及欧盟商务处商务参赞陈玉君指出，为保持与欧盟的可持续贸易关系，企业需主动实施满足《欧洲绿色协议》相关要求的措施，同时促进循环经济发展和可持续生产与消费。（完）

越通社
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