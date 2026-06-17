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加强越老法律与司法合作效果

6月17日上午，第七次越老边境省份司法会议在海防市举行，就第六次会议结论落实情况进行总结与评估，探讨当前存在的困难和不足之处，并就今后加强两国边境省份以及两国司法部之间的法律与司法合作方向达成共识。

会议现场。图自越通社
会议现场。图自越通社

越通社海防市——6月17日上午，第七次越老边境省份司法会议在海防市举行。

本次会议吸引了150余名代表参加，就第六次会议结论落实情况进行总结与评估，探讨当前存在的困难和不足之处，并就今后加强两国边境省份以及两国司法部之间的法律与司法合作方向达成共识。

越南司法部部长黄青松致开幕词时表示，自2011年以来，越南与老挝司法机关和民事案件执行机构以及两国接壤省份之间的合作关系不断得到加强与巩固。

黄青松强调，越老边境省份司法会议机制是务实且高效的合作框架，使两国边境省份的司法机关和民事案件执行机构能够定期、直接地讨论，并提出加强合作的解决方案，为确保边境地区人民平安生活做出贡献。

海防市委书记黎玉珠表示，该市与老挝万象市和乌多姆赛省保持着良好的友好合作关系。近年来，海防市司法局已与万象市司法局签署合作协议，在法律规范性文件的制定、颁布、检查、审查与系统化以及司法辅助领域分享经验。

会上，双方围绕边境地区户籍、国籍、公证认证工作；非法移民和非婚姻关系问题的处理；民事案件执行工作；中央及地方司法干部队伍的培训；促进两国各地方司法部门合作的方向等主题积极交换意见。

老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔表示，老挝司法部一向重视并高度评价越南司法部长期以来所提供的有效支持，同时强调，越老边境省份司法会议机制在加强两国地方合作、巩固越老特殊团结关系中的重要意义。老挝司法部将与越南司法部密切配合，有效落实本次会议所达成的各项共识。

会议结束时，双方一致同意集中有效落实2026~2030年合作协议；推动越南政府对老挝司法部支持项目的审批与实施；加强在立法与法律完善、法律实施、数字化转型及干部培训等方面的经验交流；继续发挥越老边境省份司法会议机制的作用；加强法律的宣传和教育，为边境地区的人民提供法律援助；在东盟法律和司法合作机制的框架内相互支持并加强合作。（完）

越通社
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