越南全国26省市部署农产品溯源系统

越通社河内——越南农业与环境部科技司司长阮文龙在6月17日上午举行的新闻发布会上表示，截至2026年6月12日，农产品溯源系统已在全国34个省市中的26个部署，覆盖112个产品组的18500种产品，并对547个农户、255个种植区和149家企业的919批货物进行管理。



就榴莲产品而言，截至2026年5月10日，共有全链条可追溯的三集装箱新鲜榴莲成功出口到中国。



阮文龙表示，农业与环境部正在与多家企业合作，预计从2026年7月1日起将溯源范围扩大到水稻、肉类、鸡蛋、牛奶、菠萝、百香果和茶叶等主要农产品。



农业与环境部于2025年12月26日公布的农产品溯源系统，目前在平台（https://traceviet.mae.gov.vn/ 和 https://txng.mae.gov.vn/两个网站）上稳定运行，同时开发了一款手机应用程序，方便民众和企业参与。



阮文龙表示，未来，农业与环境部将提议政府总理指示各部委、地方和企业在全国范围内同步部署农产品溯源系统。



此外，农业与环境部将扩大对主要农产品行业的溯源，服务于供应链管理、国内消费和出口；加强对地方、企业、合作社和生产者的培训；与各部委、行业协会和国际伙伴协调，推动溯源数据的连接和互认，进一步提升越南农产品在国际市场的竞争力。



特别是，农业与环境部将与公安部、科技部、工贸部、卫生部配合，按规定统一、连接农产品溯源系统与国家各系统和平台。（完）



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