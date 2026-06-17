柬埔寨前驻越南大使获颁友谊勋章

越通社金边—— 6月17日，越南驻柬埔寨大使馆在柬埔寨首都金边举行仪式，向柬埔寨王国驻越南大使谢金塔（Chea Kimtha）授予越南国家崇高荣誉——友谊勋章。谢金塔是一位杰出的外交家，也是越柬两国长期传统友谊的积极推动者和珍贵朋友。



据越通社驻金边记者报道，授勋仪式由越南驻柬埔寨大使阮明宇主持。



阮明宇在仪式上表示，越柬传统友谊与全面合作关系历经长期历史考验和锤炼，不断得到巩固和深化，在各领域朝着更加务实、高效的方向发展。



阮明宇指出，为保持并推动两国合作关系持续向前发展，除了两国领导人的战略引领外，双方也高度重视并充分肯定两国外交官及有关机构长期以来作出的积极贡献。其中，谢金塔在2023年至2026年担任柬埔寨驻越南大使期间，为巩固两国睦邻友好关系和传统团结友谊、推动党际交往、国家外交和民间交流、促进两国各部委、行业和地方之间的对接合作、有效落实双边协议等方面作出了积极贡献。



在谢金塔担任柬埔寨驻越南大使期间，两国外交和经贸关系取得长足发展，双边贸易额持续快速增长，2025年创下113.3亿美元的新纪录。她还为维护两国在国防、安全和外交等领域的密切合作作出了重要贡献，为两国共同发展奠定了坚实互信基础。



阮明宇强调，授予谢金塔友谊勋章，体现了越南党和国家对其为巩固和加强越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期可持续关系所作积极贡献的高度认可。



阮明宇表示，这枚崇高勋章不仅是对谢金塔担任柬埔寨驻越南大使期间突出贡献的表彰，也是越柬深厚友谊的象征，并寄托着对她今后继续发挥桥梁纽带作用、为新时期两国关系发展作出宝贵贡献的期望。



在庄重友好的气氛中，阮明宇代表越南党和国家向谢金塔授予友谊勋章，以表彰其在任职期间为推动、巩固和发展越柬友好合作关系作出的积极贡献。



谢金塔现任柬埔寨外交与国际合作部顾问。她在致答谢辞时表示，能够获越共中央总书记、国家主席苏林授予友谊勋章，深感荣幸。她认为，这一崇高奖项不仅是对个人的荣誉，更是双方共同努力不断巩固和加强越柬友谊、团结与全面合作关系的有力见证。



谢金塔表示，在2023年至2026年担任柬埔寨驻越南大使期间，她有机会与越南领导人、同事和朋友密切合作，进一步深化两国传统友谊，推动各领域合作，践行“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的方针。这些努力不仅增进了双方相互了解，也进一步加强了越柬两国人民之间的友谊与相互尊重，使两国关系更加紧密。



友谊勋章是越南国家授予外国个人和集体的崇高奖项，旨在表彰其为促进和发展越南与世界各国之间的友谊、团结与合作关系所作出的重大积极贡献。（完）







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