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胡国勇副总理：加快完善科技与数字化转型体制

越南政府副总理胡国17日主持召开会议，就《高科技法》实施细则以及科技部2026年上半年滞留法规文件进行讨论。

越南政府副总理胡国在会议上发表讲话。图自越通社
越南政府副总理胡国在会议上发表讲话。图自越通社

越通社河内 —— 越南政府副总理胡国17日主持召开会议，就《高科技法》实施细则以及科技部2026年上半年滞留法规文件进行讨论。

会上，越南科技部副部长黎春定表示，该部基本完成并按计划向政府和政府总理提交有关法律文件，其中包括《计量法（修正案）》和《邮政法》项目。

与此同时，科技部正在起草三项法令，分别涉及国家科技发展基金运行机制、《数字化转型法》部分条款及实施措施，以及国家人工智能发展基金。此外，科技部还在制定政府总理关于高风险人工智能系统目录的决定。

胡国勇在总结讲话中要求科技部、司法部和政府办公厅在2026年6月密切配合，尽快完善并颁布《高科技法》实施细则和《数字化转型法》部分条款实施细则，推动相关政策尽早落地见效。

对于法规审查过程中仍存在的技术性问题，胡国勇要求有关部门主动沟通协调，统一解决方案，确保符合实际需求，避免因文件反复修改、往返报送而影响工作进度。

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越南政府副总理胡国在会议上发表讲话。图自越通社

谈及国家人工智能发展基金建设问题时，胡国勇指出，在当前背景下，应审慎研究设立新基金的必要性，特别是在已有相关基金运作的情况下，更需综合评估其可行性和实际需求。

胡国勇要求科技部在加快完成既定任务的同时，抓紧完善《科技与创新法部分条款修订补充法》，并于2026年6月内向政府提交关于解决科技与创新事业经费预算编制、分配和下达过程中困难与障碍的决议草案。

胡国勇还同意启动关于推动2026年国家财政预算资金在科技、创新和数字化转型领域加快拨付的指示草案制定工作，以提高资金使用效率。

今后，科技部将继续完善有关建设和发展全球越南人工智能专家网络、发展服务关键技术的重点研究中心、测试中心和重点实验室等方案，并加快推进数字化转型相关重点任务落地落实。（完）

越通社
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