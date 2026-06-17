俄罗斯与东盟建立关系35周年纪念峰会：扩大双方经贸关系的机遇

越通社河内 ——俄罗斯与东盟建立关系35周年纪念峰会，有望为双方经贸关系快速发展带来更大机遇。这是俄罗斯联邦政府财经大学世界经济与金融系经济学博士里纳斯·瓦西里奥维奇·卡什布拉季耶夫（Rinas Vasiliovich Kashbraziev）在本次峰会举行前夕作出的评价。



越通社驻莫斯科记者报道，卡什布拉季耶夫发表文章强调，东盟具有非常重要的制度特征，例如灵活的区域一体化，以维持对外关系的平衡，并与不同权力中心发展合作。



尽管全球外商直接投资（FDI）有所下降，但2024年流入东盟的外资仍增长了8%，达到2260亿美元。这表明东盟仍是最具吸引力的投资目的地之一。

在俄罗斯面临制裁压力以及需要实现贸易和投资关系多元化的背景下，东盟的制度特征可为莫斯科开辟更多机会。



文章认为，从6月17日至19日在喀山举行的俄罗斯-东盟关系35周年纪念峰会可被视为双方关系发展中最值得期待的活动之一，而选择该地点似乎具有象征意义。喀山拥有举办大型国际活动的经验，包括2024年的金砖国家峰会，并被视为跨文化、跨民族和跨宗教对话之城。



2024年俄罗斯与东盟贸易额达到181亿美元，同比增长13.2%，同时俄罗斯对东盟国家的投资增长了20.8%。因此，可以预期在喀山会议上将在贸易、投资、能源、交通物流互联互通、数字经济、科技交流、旅游以及支付结算基础设施等领域签署新的协议，其中包括扩大本币结算以及发展俄罗斯与东盟国家之间更稳定的金融渠道。



俄罗斯外交部副部长安德烈·鲁登科也表示，在喀山会议上，各方可能签署一份确认俄-东盟伙伴关系法律基础的声明，以及正在制定的关于一些务实合作领域的联合声明。据他介绍，重点将是全球和地区安全、可持续发展以及共同制定应对现代挑战的解决方案。由此可见，经过35年的对话，本次峰会可能标志着双方转向更加务实的合作阶段，其中在经贸、投资、科技、文化和人文等领域的具体协议扮演着重要角色。（完）

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