越共中央总书记、国家主席苏林：未来100年愿景要继续体现越南民族的发展渴望

越通社河内——6月17日下午，越共中央总书记、国家主席、总结越南共产党领导越南革命100周年（1930-2030）、瞄准未来100年（2030-2130）领导国家发展方向暨总结《社会主义过渡时期国家建设纲领》40周年执行情况”指导委员会主任苏林主持了与指导委员会常务委员会的工作会议。



苏林在总结讲话中强调各相关机构为初步完成两份详细提纲草案所作的努力，为确定方向、方法和需要继续开展的任务奠定基础。同时要求起草组充分吸收各方意见，本着科学、负责任的精神尽快完善文件，不回避难题。



苏林强调，越南共产党领导越南革命100周年情况总结是一项具有特别重要意义的任务。总结工作必须紧扣历史事实，尊重历史，但不能止于讲述历史，而要总结重大经验教训、发展规律，阐明越南革命道路、党的领导作用、人民的力量、全民族大团结以及国家发展未来。



他表示，这次总结必须比以往各次总结形成新的认识、贡献和价值；阐明党100年来在理论上的发展，以更高层面概括的经验教训，需要继续补充、发展的理论问题以及面向未来百年的战略方向。



关于总结越南共产党领导越南革命100周年与总结社会主义过渡时期国家建设纲领实施40年之间的关系，苏林总书记要求明确结合方式，确保紧密关联但不等同或模糊各自内容的重点。纲领40年实施总结工作需要阐明哪些内容已被实践证明是正确的，哪些问题需要补充、发展，以及关于社会主义和越南走向社会主义道路的理论面临哪些新要求。



会议现场。图自越通社

苏林总书记也要求总结工作必须突出过去100年具有历史意义的成就，改变民族命运、提升国家地位、巩固人民信任的成就；同时坦率指出存在的局限和缺点、经验教训以及需要继续破解的瓶颈。



苏林强调，确定未来100年的国家发展愿景和领导方向必须具有理论基础、实践基础、科学基础、预测方法和长期战略思维。这一愿景需要继续体现越南民族的发展渴望，阐明下个世纪的国家发展目标、新的增长动力、战略突破、需要应对的风险以及需要保护和弘扬的价值观。



关于组织实施，苏林要求各总结小组主动开展工作，明确任务、时限和责任；同时特别重视挖掘史料和历史数据，动员科学家、专家、干部和历史证人的智慧。对历史问题的研究、评估和结论必须客观、科学、有充分依据，有助于统一认识、巩固信心和维护党的思想基础。（完）