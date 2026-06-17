越南呼吁各国按照国际法确保航行安全与自由

越通社河内——在《联合国海洋法公约》第36次缔约国会议（SPLOS 36）期间，6月16日，越南外交部常务副部长阮明羽主持了题为“航行安全与自由：法律、挑战与国家间合作”的国际座谈会。该活动由《联合国海洋法公约》之友小组（GoF UNCLOS）的12个核心成员国主办，并得到了其他5个成员国的协调与共同赞助。



座谈会吸引了来自多个国家的120多位代表参加并发表讲话。越南外交部常务副部长、SPLOS 36越南代表团团长阮明羽在座谈会致开幕辞时强调，确保航行安全与自由不仅有助于保障海上和平、稳定与秩序，还是全球贸易、能源安全、粮食安全以及全球经济稳定的基石。



鉴于全球近90%的货物通过海运运输，确保海上交通动脉的畅通对各个地区的和平与可持续发展至关重要。阮明羽副部长强调，《联合国海洋法公约》（UNCLOS）已为规范海上活动、确保各国之间利益平衡建立了全方位的法律框架。



各国代表在发表讲话时，澄清了许多重要法律制度的内容，并分享了对多个不同海域局势的看法，同时呼吁各国、国际组织及相关各方加大对话力度、推进能力建设、开展数据共享并加强协调配合，以确保航行安全与自由。



该座谈会是根据越南的倡议举办的，并得到了《联合国海洋法公约》之友小组核心成员国及非核心成员国共16个国家的协调与共同赞助。各国对座谈会的大力支持与广泛参与，再次肯定了国际社会对航行安全与自由的共同关注，同时也彰显了《联合国海洋法公约》在全面管理和利用海洋与大洋，以及在合作应对全球范围内新出现的挑战中所拥有的价值与作用。（完）

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