越南政府总理黎明兴在东盟—俄罗斯商业论坛开幕式上讲话

越通社喀山——6月17日上午，在俄罗斯联邦喀山出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会期间，越南政府总理黎明兴率领越南高级代表团出席东盟—俄罗斯商业论坛开幕式并发表讲话。



俄罗斯总统普京向论坛致贺信，强调俄罗斯与东盟之间的关系正在稳步向前发展，并为未来奠定坚实基础。同时表示相信，东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会上所通过的各项决定，将有助于促进双方贸易往来、投资力度与工业合作，同时加强双方企业之间的直接对话。



以“无边界伙伴关系”为主题的本次论坛设有四场专题讨论，重点围绕跨境信息技术与人工智能合作，金融科技与智慧城市建设，国际贸易、粮食安全、俄罗斯与东盟之间运输及物流互联互通，东盟—欧亚经济联盟能源、基础设施与工业领域合作，以及涵盖文化与社会价值相关议题。



越南政府总理黎明兴在论坛上发言时强调，本次论坛为东盟与俄罗斯共商构建双方更加开放、更加务实、更加紧密，并且在面对全球性动荡时具备更强韧性的合作未来相关战略方向提供重要契机。



俄罗斯经济发展部长马克西姆·雷舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）表示，过去10年间，俄罗斯自东盟的进口额增长了70%，双边贸易额增长了53%，达210亿美元。他指出，长期能源供应合同以及基础设施联合开发将成为未来保障能源安全并提升东盟各合作伙伴竞争力的重要动力。



越南政府总理黎明兴出席东盟—俄罗斯商业论坛。图自越通社

基于双方的合作潜力与互补性，黎明兴提出了三项重点合作方向。首先，东盟与俄罗斯应加强配合构建稳定、灵活且具备较强应对外部风险冲击的能力的供应链体系；同时建设连接俄罗斯远东地区与东南亚的运输线路，从而为促进贸易往来并拓展投资机会创造便利条件。



第二，黎明兴建议将能源确立为东盟—俄罗斯关系中的重要合作支柱之一。据此，双方应深化清洁能源、液化天然气（LNG）、氢能、海上风电以及节能技术等仍具巨大潜力领域的合作关系，为保障地区能源安全做出贡献。



第三，黎明兴强调了科技、创新与数字化转型作为新增长动力的重要作用。东盟与俄罗斯应大力推进创新合作项目落地见效，支持科技企业与青年创业企业发展，构建充满活力的创新生态系统，加强双方企业之间的紧密联结。



黎明兴重申，越南愿为推动东盟与俄罗斯乃至欧亚经济联盟之间合作提质升级牵线搭桥；希望双方企业继续开展长期投资合作，构建新的价值链，将潜力转化为具体项目，将互联互通转化为商业机会，并将互信转化为新的增长动力。



同日，黎明兴与旅居鞑靼斯坦越南人社群会面交谈，接见俄罗斯大型企业领导，出席越南—俄罗斯投资与商业对接活动及多项其他相关活动等。（完）