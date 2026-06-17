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黎明兴总理出席越南—俄罗斯贸易与投资对接会。图自 越通社
黎明兴总理出席越南—俄罗斯贸易与投资对接会。图自 越通社
越南政府总理黎明兴见证越捷航空开通岘港—莫斯科、芽庄—喀山和芽庄—新西伯利亚3条越俄新航线的发布仪式。图自 越通社
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越南政府总理黎明兴见证越俄企业合作协议和谅解备忘录签署及交换仪式。图自 越通社
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越南政府总理黎明兴见证越俄油气合作文件交换仪式。图自 越通社
越南政府总理黎明兴见证越俄油气合作文件交换仪式。图自 越通社
越南政府总理黎明兴见证越南国家石油集团与俄罗斯扎鲁别日石油公司投资证书交换仪式。图自 越通社
越南政府总理黎明兴见证越南国家石油集团与俄罗斯扎鲁别日石油公司投资证书交换仪式。图自 越通社
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越南政府总理黎明兴出席越南—俄罗斯贸易与投资对接会

在出席东盟—俄罗斯建立关系35周年纪念峰会期间，当地时间2026年6月17日下午，越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席越南—俄罗斯贸易与投资对接会。

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#东盟—俄罗斯 #黎明兴

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