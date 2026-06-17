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越南政府总理黎明兴在会见越南驻俄罗斯各代表机构干部、工作人员及旅俄越南人社群代表时发表讲话。图自 越通社
越南政府总理黎明兴在会见越南驻俄罗斯各代表机构干部、工作人员及旅俄越南人社群代表时发表讲话。图自 越通社
越南政府总理黎明兴在会见越南驻俄罗斯各代表机构干部、工作人员及旅俄越南人社群代表时发表讲话。图自 越通社
越南政府总理黎明兴在会见越南驻俄罗斯各代表机构干部、工作人员及旅俄越南人社群代表时发表讲话。图自 越通社
越南政府总理黎明兴在会见越南驻俄罗斯各代表机构干部、工作人员及旅俄越南人社群代表时发表讲话。图自 越通社
越南政府总理黎明兴在会见越南驻俄罗斯各代表机构干部、工作人员及旅俄越南人社群代表时发表讲话。图自 越通社
越南政府总理黎明兴在会见越南驻俄罗斯各代表机构干部、工作人员及旅俄越南人社群代表时发表讲话。图自 越通社
越南政府总理黎明兴在会见越南驻俄罗斯各代表机构干部、工作人员及旅俄越南人社群代表时发表讲话。图自 越通社
越南政府总理黎明兴向旅居俄罗斯联邦越南人社群赠送纪念品。图自 越通社
越南政府总理黎明兴向旅居俄罗斯联邦越南人社群赠送纪念品。图自 越通社
越南政府总理黎明兴与旅居俄罗斯联邦越南人社群合影留念。图自 越通社
越南政府总理黎明兴与旅居俄罗斯联邦越南人社群合影留念。图自 越通社
越南政府总理黎明兴与旅居俄罗斯联邦越南人社群合影留念。图自 越通社
越南政府总理黎明兴与旅居俄罗斯联邦越南人社群合影留念。图自 越通社
旅居俄罗斯联邦越南人社群代表出席见面活动。图自 越通社
旅居俄罗斯联邦越南人社群代表出席见面活动。图自 越通社
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越南政府总理黎明兴会见越南驻俄代表机构及旅俄越侨社群代表

值此出席东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会期间，当地时间2026年6月17日上午，越南政府总理黎明兴在俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山市会见了越南驻俄罗斯各代表机构干部、工作人员以及旅俄越南人社群代表。

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#东盟—俄罗斯 #黎明兴

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