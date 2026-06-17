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汉文诗歌与绘画相结合，装饰在顺化宫廷建筑上。图自越通社
汉文诗歌与绘画相结合，装饰在顺化宫廷建筑上。图自越通社
汉文诗歌被镌刻在顺化大内太和殿内。图自越通社
汉文诗歌被镌刻在顺化大内太和殿内。图自越通社
汉文诗歌被镌刻在顺化大内太和殿内。图自越通社
汉文诗歌被镌刻在顺化大内太和殿内。图自越通社
汉文诗歌被镌刻在顺化大内太和殿内。图自越通社
汉文诗歌被镌刻在顺化大内太和殿内。图自越通社
汉文诗歌被镌刻在顺化大内太和殿内。图自越通社
汉文诗歌被镌刻在顺化大内太和殿内。图自越通社
汉文诗歌与绘画相结合，装饰在顺化大内太和殿的屋顶上。图自越通社
汉文诗歌与绘画相结合，装饰在顺化大内太和殿的屋顶上。图自越通社
汉文诗歌与绘画相结合，装饰在顺化大内各大殿建筑的屋顶上。图自越通社
汉文诗歌与绘画相结合，装饰在顺化大内各大殿建筑的屋顶上。图自越通社
汉文诗歌与绘画相结合，装饰在顺化宫廷建筑上。图自越通社
汉文诗歌与绘画相结合，装饰在顺化宫廷建筑上。图自越通社
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顺化宫廷建筑上的诗文——独一无二的“诗歌博物馆”

顺化宫廷建筑上的诗文是精选自阮朝各皇帝的汉文诗歌、文章、对联及匾额，构成了独一无二的“诗歌博物馆”。

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