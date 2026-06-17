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当地时间2026年6月17日上午，越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式。图自越通社
当地时间2026年6月17日上午，越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式。图自越通社
越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式并发表讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式并发表讲话。图自越通社
当地时间2026年6月17日上午，越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式。图自越通社
当地时间2026年6月17日上午，越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式。图自越通社
越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式并发表讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式并发表讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式并发表讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式并发表讲话。图自越通社
当地时间2026年6月17日上午，越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式。图自越通社
当地时间2026年6月17日上午，越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式。图自越通社
当地时间2026年6月17日上午，越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式。图自越通社
当地时间2026年6月17日上午，越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式。图自越通社
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黎明兴总理在俄罗斯—东盟企业论坛上发表讲话

在出席东盟—俄罗斯建立对话关系35周年纪念峰会期间，当地时间2026年6月17日上午，越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席俄罗斯—东盟企业论坛开幕式并发表讲话。

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#俄罗斯 #东盟

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