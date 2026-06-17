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黎明兴总理参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览。图自越通社
黎明兴总理参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览。图自越通社
黎明兴总理参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览上的高科技交通工具展示区。图自越通社
黎明兴总理参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览上的高科技交通工具展示区。图自越通社
黎明兴总理参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览上的高科技交通工具展示区。图自越通社
黎明兴总理参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览上的高科技交通工具展示区。图自越通社
黎明兴总理参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览。图自越通社
黎明兴总理参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览。图自越通社
黎明兴总理参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览上的高科技交通工具展示区。图自越通社
黎明兴总理参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览上的高科技交通工具展示区。图自越通社
黎明兴总理参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览。图自越通社
黎明兴总理参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览。图自越通社
黎明兴总理代表团参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览。图自越通社图自越通社
黎明兴总理代表团参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览。图自越通社图自越通社
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黎明兴总理参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览

应俄罗斯总统普京邀请出席东盟—俄罗斯建立对话伙伴关系35周年纪念峰会期间，当地时间2026年6月17日上午，越南政府总理黎明兴在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国首府喀山市参观鞑靼斯坦经济社会发展潜力展览。

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#俄罗斯 #东盟—俄罗斯 #黎明兴

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