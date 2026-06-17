经济

俄罗斯联邦经济发展部长：进一步扩大越俄合作的机会

6月17日，越南政府总理黎明兴与东盟各国、俄罗斯领导人以及企业界和专家共同出席俄罗斯-东盟企业论坛，并发表讲话。借此重要活动之际，俄罗斯联邦经济发展部长马克西姆·列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）接受越通社驻俄罗斯记者的采访。

越苏石油联营公司（Vietsovpetro）有效运营40多年。图自越通社
越苏石油联营公司（Vietsovpetro）有效运营40多年。图自越通社

越通社河内——6月17日，越南政府总理黎明兴与东盟各国、俄罗斯领导人以及企业界和专家共同出席俄罗斯-东盟企业论坛，并发表讲话。借此重要活动之际，俄罗斯联邦经济发展部长马克西姆·列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）接受越通社驻俄罗斯记者的采访。

列舍特尼科夫表示，越南是世界上最具活力的经济体之一，俄罗斯企业在越南的发展为其开拓拥有超过6.8亿人口的东盟市场创造了机遇。

他指出，欧亚经济联盟与越南之间的自由贸易协定是促进双边贸易的有效机制，约90%的税目已获减免或取消。得益于此，在国际形势面临诸多挑战的背景下，俄越贸易仍保持增长势头，2025年贸易额较上年增长6%。

他表示，越南目前是俄罗斯在东南亚重要的运输和物流中心。俄罗斯物流企业已建立了向多个东盟国家配送货物的网络，同时两国之间的海运和铁路连接继续得到扩大。

列舍特尼科夫认为，能源是俄罗斯与越南合作中的一个重要组成部分。越苏石油联营公司（Vietsovpetro）已有效运营40多年，而宁顺1号核电站项目开启了新的合作阶段，同时有望成为俄罗斯与东盟各国核能合作的典范。

在评价越南在东盟中的作用时，列舍特尼科夫认为越南是东盟最积极的成员之一，在开放贸易、区域互联互通、数字化转型、可持续供应链发展和人力资源等领域做出了重要贡献。这也是俄罗斯愿加强合作的领域。

他同时表示，两国在电子商务、数字经济和高质量人力资源培训方面具有诸多合作潜力。俄越两国已成立了经济类大学联盟。这使得俄罗斯能够培养不仅具有专业知识，而且了解与越南及东盟各国国际合作背景和特点的专家。

关于在越南参与下俄罗斯与东盟的合作前景，列舍特尼科夫认为俄罗斯与东盟之间的合作潜力日益增长。3年来，俄罗斯GDP年均增长3.3%，超过了全球平均水平。发展与东盟的合作是俄罗斯的长期战略优先，越南在其中发挥着重要作用。

他认为，两国粮食安全是合作空间广阔的领域。到2025年底，越南已从俄罗斯进口超过97万吨肉类及肉制品，价值20亿美元，较2024年增长12%。俄罗斯目前是越南市场某些肉类产品的最大供应国之一。

此外，数字经济和科技正在成为充满前景的合作方向。俄罗斯在软件、人工智能、公共服务数字化、金融科技和网络安全方面具有优势。

他也高度评价城市规划领域的合作潜力，因为越南正优先发展现代城市环境，而俄罗斯在这方面拥有丰富经验。此外，旅游继续是双边关系中的亮点。2025年，约69万人次俄罗斯游客到访越南，今年有望达到100万人次。越南赴俄游客也增长了36%。

列舍特尼科夫强调，俄越及俄罗斯与东盟合作潜力仍然巨大，认为两国经济的互补性以及在可持续发展、技术进步和扩大贸易、投资方面的共同利益将为未来新的合作项目奠定坚实基础。（完）

越通社
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