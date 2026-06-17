经济

提升越南女企业家的数字领导力

在数字化转型和人工智能正在深刻改变经济运行方式的背景下，构建数字信任正成为企业竞争力和可持续发展的关键因素。这是6月17日在河内举行的以“女性与数字信任”为主题的2026年女性企业领袖论坛上所强调的信息，超过150名代表出席。

附图：MD Queens股份公司总经理郑金舒女士（左二）正在进行一场介绍苦丁茶产品的直播活动。图自hanoimoi.vn
附图：MD Queens股份公司总经理郑金舒女士（左二）正在进行一场介绍苦丁茶产品的直播活动。图自hanoimoi.vn

越通社河内——在数字化转型和人工智能正在深刻改变经济运行方式的背景下，构建数字信任正成为企业竞争力和可持续发展的关键因素。这是6月17日在河内举行的以“女性与数字信任”为主题的2026年女性企业领袖论坛上所强调的信息。

该活动由越南工商联合会下属的越南女企业家理事会和亚洲基金会联合举办。

论坛上，演讲嘉宾们分享了通过数字技术应用和创新创意提升竞争力和发展企业的机会；关于法律合规、信息安全和网络安全保障的要求；以及增强数字领导力和构建企业数字信任的解决方案。

越南工商联合会副主席阮光荣在致开幕词时强调，在数字经济中，信任正成为企业的战略资产。技术可以创造优势，但信任才是决定可持续发展的因素。

亚洲基金会驻越南首席代表艾琳·斯坦豪尔在论坛上分享认为，一个真正包容的数字经济不在于技术有多先进，而在于企业——无论大小——是否有信心使用该技术。

越南女企业家理事会常务副主席梅氏妙玄在总结发言中强调，女性在商业中建立信任和连接社区方面具有优势。在数字环境中，这一优势需要转化为数字领导力和引领企业适应技术快速变化的能力。

在论坛框架内，举行了越南女企业家理事会与越南网络安全电子杂志合作谅解备忘录签署仪式，旨在加强宣传，提升企业界的信息安全意识与技能。

2026年女性企业领袖论坛在多项旨在促进安全数字化转型、提升数字防御能力和增强数字商业环境中信任的务实建议和解决方案中落下帷幕。（完）

越通社
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