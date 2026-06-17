第80号决议：打造高质量文化艺术人才队伍的“杠杆”

关于越南文化发展的第80号决议，是构建高素质人才资源的重要推动力，将推动文化真正成为民族在新时代的软实力。

越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议，为文化领域人才培养工作确立了全面方向，将人的因素置于文化发展与完善社会主义人格之间辩证关系的中心，在新时代具有重要意义。

围绕这一精神，越南军事文化艺术大学副校长、人民艺术家阮春北上校接受《VietnamPlus》电子报采访，就具有突破性的文化人才发展战略进行了阐述，强调通过知识与经验基础建设，以满足融入国际与可持续发展的需求。

, 越南军事文化艺术大学所属的军队交响乐团，是越南军队专业交响乐表演的核心力量，承担交响乐演奏员的培训与进修任务，同时也是军队与民众及国际友人之间文化艺术交流的重要桥梁。（图：Vietnam+记者摄）

对人才培养工作的积极影响

记者：您如何评价第80-NQ/TW号决议在建设先进、富有民族特色的越南文化方面的意义？

阮春北上校：我认为，第80-NQ/TW号决议体现了越共中央政治局在领导国家文化与艺术发展方面的宏大与长远视野。该决议提出明确目标、任务与解决方案，并展望至2045年，确定文化产业与创意经济将成为可持续发展的支柱产业，力争对GDP贡献约9%。在我看来，这一方向对文化整体发展以及文学艺术发展具有重大意义。

该决议对文化艺术教育培训产生了明显影响，在机制与政策方面具有重要推动作用，尤其是在文化艺术教育工作者的待遇制度方面。这不仅增强了教师与干部队伍的动力，也为学员、学生以及从事表演实践的艺术家创造了更多学习与成长机会。

聚焦艺术人才培养的关键环节

﻿ 人民艺术家、越南军事文化艺术大学副校长阮春北大校·。（图：Vietnam+记者摄）

记者：在第80号决议的众多内容中，您最关注哪一部分？

阮春北上校：有一项内容令我们非常关注，并直接影响招生与人才培养工作，即决议明确提出，应让普通教育阶段的学生尽早接触文化艺术，将其作为与教育并行的重要基础，从而促进人格发展。当学生能够尽早接触艺术时，我们就具备条件去发现并培养真正的艺术人才，从而进行系统、专业、长期的培养。这为艺术院校提供了更充足、更高质量的生源基础。

我相信，在良好教育环境下，学生将有更多机会成长为真正的人才，并通过正规化培养，为国家文化艺术发展作出贡献。令我印象深刻的是，决议提出文化产业发展战略应贯穿从教育培训到社会传播，并向国内外及数字空间延伸。这一愿景非常契合当前时代背景。艺术人才既可以进入专业机构，也可以独立创作，或通过团队协作与技术结合，将越南文化产品传播给更广泛的公众。这为青年一代提供了多元发展的动力。

为青年人才开启未来

人民艺术家阮春北指挥军队交响乐团。（图：Vietnam+记者摄）



记者：结合军事文化艺术大学的培养工作，第80号决议如何为教师与学生“开路”？

阮春北上校：不仅是我校，对许多文化艺术人才培养机构而言，第80号决议都是一个历史性里程碑。该决议在机制与政策上产生重要影响，特别是在人才待遇方面带来实质性激励，为教师队伍注入动力，同时也为学生与艺术从业者提供更好的学习与发展条件。

正如前面所说，决议强调让普通教育阶段学生尽早接触艺术，这将有助于从基层发现与培养人才，形成优质生源体系。在此基础上，学生将接受系统化、专业化培训，并持续为军队艺术及国家艺术事业作出贡献。



越南国家音乐学院师生排练现场。（图：Vietnam+记者摄）

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文化艺术人才培养长期面临诸多挑战，而第80号决议提出解决“三大难题”的方向，使困难转化为发展机遇。第一是人才发现与招生问题。过去，我校每年都需派出大量工作组深入偏远地区、山区寻找艺术人才，尤其是少数民族学生，这是一项重要但极其艰巨的任务。如今，随着“100%学生能够参与艺术与文化遗产教育活动”的目标推进，基础教育体系将协助我们在早期发现人才，极大改善生源问题。第80号决议为教育与培养体系带来更稳定的发展环境，也为管理者、教师与学生提供更有利的条件。

同时，随着文化产业国际化与数字化发展，学生未来不仅可以进入专业单位，也可以成为独立艺术家或创新团队，通过科技传播文化艺术价值。这为年轻一代提供了强大动力，使他们能够超越前人局限，自信追求艺术理想。

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推动第80号决议落地

第80号决议为文化艺术学习者开辟广阔未来。示意图：Vietnam+记者摄。

记者：您对推动第80号决议落地有何建议？

阮春北上校：从实践教学角度来看，需要制定具体、系统、同步的实施方案，以落实决议目标。应建立艺术教育专项财政机制。同时，在新时代背景下，文化体育旅游部与教育培训部应协同建设艺术人才数据库，便于各艺术院校进行人才筛选与跟踪培养。

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此外，在文化产业发展过程中，还应加强数字空间版权保护机制，同时构建创新艺术生态系统，将文化、艺术与科技深度融合，为艺术家尤其是青年艺术家创造更有利的创作与传播环境。

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我相信，凭借具有前瞻性的战略与切实可行的措施，第80号决议将推动越南文化艺术蓬勃发展。在不久的将来，文化艺术将真正成为重要的软实力，为国家建设与保卫事业作出重要贡献。

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记者：谢谢您。