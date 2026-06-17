音乐剧《安妮奥公主》：从历史良缘到越日友好象征

越通社东京——上周末，越南驻福冈总领事郑氏梅芳出席了在日本西南部长崎市举行的音乐剧项目《安妮奥公主》的发布仪式。



出席仪式的有长崎市市长、市议会议长；长崎-越南友好协会主席、项目组委会成员、旅长崎越南人协会代表以及众多长崎市民和旅居当地的越南人社群。



据历史记载，阮主阮福源（1613年－1635年）之女玉华公主与在会安经商的日本商人荒木宗太郎结下良缘。1620年，商人荒木宗太郎将玉华公主带回了他家乡日本长崎市。如今，迎接公主的迎轿仪式依然在长崎县的“长崎宫日节”（Nagasaki Kunchi）中作为“朱印船”场景进行重现。两人的美好爱情也成为日后众多艺术作品的灵感来源，其中最具代表性的便是为纪念越日建交50周年而上演的特别音乐剧《安妮奥公主》。



郑氏梅芳在仪式上致辞时强调，玉华公主与商人荒木宗太郎的故事不仅是一段历史良缘，更是越日两国400多年友好交流的生动象征。在这一特殊历史基础上，《安妮奥公主》音乐剧项目有助于使两国人民相互尊重、相互理解与友好相处的共同价值更加深入人心，特别是年轻一代。

​郑氏梅芳强调，文化和民间交流始终是越日关系最重要的基石之一。通过像《安妮奥公主》项目这样的文化和艺术交流活动，两国人民、特别是年轻一代将有更多机会了解彼此的历史、传统与人文价值，从而为巩固两国民族之间的互相了解、相互信任与友好情谊作出贡献。



在长崎举行的《安妮奥公主》音乐剧项目发布仪式不仅是一项意义深远的文化活动，更有助于传播越日两国的共同历史价值，深化两国人民之间的友好关系。通过同行、支持与联络相关合作伙伴，越南驻福冈总领事馆将继续与当地政府、友好组织及九州地区的越南人社群紧密配合，推动各项文化交流活动，从而为推动越日全面战略伙伴关系日益务实、可持续发展作出贡献。



在出席仪式前，郑氏梅芳总领事同与会代表前往长崎市拜谒了玉华公主及商人荒木宗太郎家族的墓地。该活动具有深切的意义，体现了对两国交流关系中特殊历史印记的珍视。（完）