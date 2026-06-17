文化

第六届占族文化节：众多特色体验等待游客

据庆和省人民委员会消息，截至6月16日，由越南文化体育与旅游部与该省联合举办的第六届占族文化节各项准备工作已基本就绪。本届文化节将于6月26日至28日在藩朗坊和东海坊举行。这是庆和省承办的一项国家级政治文化活动。

占族文化中特色的塔庙歌舞，是与塔庙紧密相连的民间歌舞、民间音乐艺术形式。图自越通社
占族文化中特色的塔庙歌舞，是与塔庙紧密相连的民间歌舞、民间音乐艺术形式。图自越通社

越通社庆和——据庆和省人民委员会消息，截至6月16日，由越南文化体育与旅游部与该省联合举办的第六届占族文化节各项准备工作已基本就绪。本届文化节将于6月26日至28日在藩朗坊和东海坊举行。这是庆和省承办的一项国家级政治文化活动。

本届占族文化节以“在新时期保护和弘扬占族文化特色”为主题，汇聚了来自庆和、嘉莱、得乐、林同、安江、西宁和胡志明市等7个省市的数百名艺人、艺术家和演职人员参加。

据庆和省文化体育与旅游厅领导介绍，本届文化节不仅有助于保护和弘扬占族同胞的传统文化价值，加强各地之间的交流与社区联系，还将宣传推广占族同胞居住地的文化、人文形象及旅游发展潜力。

vnanet-potal-khanh-hoa-san-sang-don-mung-ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-cham-lan-thu-vi-8830423.jpg
业余演员正在积极排练占族舞蹈，为第六届占族文化节框架下的表演节目做好准备。图自越通社

文化节的亮点是以“占族文化绚丽色彩”为主题的开幕式艺术节目。该节目精心编排，将传统艺术与现代舞台技术相结合，再现了占族同胞的神话传说、历史典故、信仰习俗及深厚文化内涵。

文化节框架内将举办多项丰富多彩的文化、体育和旅游活动，如：节庆展演、传统民俗仪式、群众文艺汇演、民族服饰展演、传统手工艺介绍、占族文化空间、各地“一乡一品”（OCOP）产品和特色美食展等。

此外，文化节期间还将举办关于占族文化遗产保护与传承及旅游可持续发展专题研讨会、社区旅游推广活动、多媒体艺术展览与空间等。

庆和省人民委员会常务副主席阮龙边表示，文化节是国家级政治文化活动，旨在弘扬全国占族同胞的文化价值。因此，省人民委员会要求各单位对各活动内容进行细致核查，确保既庄重、富有民族文化特色，又具现代感并吸引游客。

庆和省现有占族同胞约10.62万人，占全省总人口的4.75%。占族同胞始终一心一意跟党走，始终忠诚坚定，与全国53个兄弟民族一道，团结携手建设日益富饶、文明、繁荣、幸福的祖国和家乡。（完）

越通社
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #越南文化体育与旅游部 #庆和省 #第六届占族文化节 #已基本就绪 #文化活动 庆和省
关注 VietnamPlus

文化之光

从决议到实践

相关新闻

萨拉奈吹管乐器的守护者与占族社区团结的桥梁。图自越通社

萨拉奈吹管乐器的守护者与占族社区团结的桥梁

在林同省咸顺北乡林顺占族村，有一位年长者正默默地倾注全部心血守护民族文化特色并筑牢社区的团结，他就是村寨长者通龙——占族同胞极具代表性的乡贤。他因在保护传统文化方面所做出的巨大贡献以及积极动员群众良好执行党的路线和国家法律政策，而深受乡亲们的爱戴与尊敬。

在现代生活中保护与弘扬占族文化价值。图自越通社

在现代生活中保护与弘扬占族文化价值

在现代生活的节奏中，当许多传统价值面临被埋没的危机时，安江省信仰伊斯兰教的占族群体依然在坚韧地守护着本民族的语言、文字、信仰和习俗。从清真寺内的免费课堂到地方政府的扶持政策，安江省正通过诸多务实的解决方案，开展占族文化特色的保护与弘扬工作，为维护西南部这片土地的文化多样性做出贡献。

安江省工作代表团向美德乡Jamiul Aman清真寺管理委员会赠送礼物。图自越通社

安江省占族同胞喜迎哈吉节：传递团结温暖情谊

值此安江省伊斯兰教占族同胞迎来2026年哈吉节（Roya Haji）之际，5月21日上午，安江省委副书记、省祖国阵线委员会主席陈氏清香率省工作代表团，前往永行乡Jamiul Mukminin清真寺管理委员会、美德乡Jamiul Aman清真寺管理委员会开展慰问活动并致以节日祝贺，同时向两乡的占族神职人员、政策优抚家庭及德高望重人士赠送节日慰问品。

更多

大批民众聚集在还剑湖畔，观看3D灯光秀。图自越通社

人工智能浪潮下的数字艺术

数字艺术是当代生活中一个充满活力的发展领域。多种新的表现形式不断涌现，在数字环境中为公众增加了体验和可及性。

游客在得乐省亚卡坊蓬朱社区旅游区沉浸于西原文化空间中。图自越通社

得乐省少数民族地区依托民族文化特色创业

得乐省少数民族地区女性不仅为保护民族传统文化价值作出贡献，还勇于从本土价值中创业。以女性为主体的经济模式正在为生计发展、提高收入和传播文化特色开辟新方向。

外国游客参观胡志明市战争遗迹博物馆。图自越通社

三处越南景点入选亚洲最佳旅游景点榜单

据越南国家旅游局消息，岘港市会安古城、胡志明市战争遗迹博物馆和古芝地道荣获全球旅游平台Tripadvisor颁发的“旅行者之选最佳中的最佳奖”，跻身亚洲最佳旅游景点榜单。

研讨会现场。图自越通社

近4万张EFEO照片展现世界文献遗产潜力

6月15日下午，越南社会科学翰林院与巴黎法国远东学院（EFEO）、联合国教科文组织驻河内办事处联合举办题为"EFEO图片资料收藏——遗产潜力"的国际学术研讨会。

图自baoquocte.vn

越韩拓展文化交流活动

越通社驻韩国记者报道，韩越文化交流中心（KVCC）暨越韩艺术空间开馆仪式于上周末在大邱市举行。

越南在保加利亚及亚洲各国朋友心中的独特印记

越南在保加利亚及亚洲各国朋友心中的独特印记

在保加利亚首都索非亚南部公园举行的亚洲节是连接保加利亚人民与亚洲各国的重要桥梁，为增进各国人民之间的相互了解、友谊与合作做出了积极贡献。今年活动吸引越南、印尼、日本、韩国、中国等亚洲驻该国外交使团参加。

越南12个世界生物圈保护区：彰显环境保护与可持续发展承诺

越南12个世界生物圈保护区：彰显环境保护与可持续发展承诺

2026年6月5日，联合国教科文组织（UNESCO）人与生物圈计划（MAB）国际协调理事会第38次会议正式批准越南风芽—格邦国家公园加入世界生物圈保护区网络（WNBR）。至此，越南拥有的世界生物圈保护区总数增至12个，分布于山区、高原、平原及海岛等不同区域，充分体现了越南丰富多样的自然景观、生态系统和自然资源。这不仅是越南自然保护事业的重要成果，也是越南积极推动可持续发展、应对气候变化和保护生物多样性的有力体现。

天曲天琴弹唱艺人在高平省金童步行街空间表演。图自越通社

让天曲和天琴遗产在数字时代继续传承薪火

高平被誉为天曲和天琴的故乡。为了让天曲天琴声不仅回响在每个家庭，还能广泛传播，各位艺人和传承者以及旅游部门和各级政府的引导，为在现代潮流中守护家乡的可持续价值作出了贡献。

2026年顺化国际音乐周盛大开幕。图自越通社

2026年顺化国际音乐周盛大开幕

6月13日晚，2026年顺化国际音乐周在顺化市盛大开幕。此次音乐周将连续举办6晚，带来15场精彩演出，是传统与现代艺术、流行音乐与弗拉门戈以及最新国际表演趋势的和谐结合。所有这些将由来自世界多个国家的著名艺术家和艺术团呈现。

日本队以精巧、和谐且富有诗意的烟花编排，带领观众踏上一段情感之旅。图自越通社

2026年岘港国际烟花节：雨中“烟花盛宴”精彩纷呈

6月13日晚，在2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）第三场比赛中，日本与意大利两支代表队以“文化”为主题，为观众献上一场别具情感色彩的演出。表演前后，韩江江面细雨飘落，凉爽的空气更添现场氛围。

越南莱州省卢族传统服饰。图自越通社

莱州省弘扬文化价值、创造新突破、 推动旅游业可持续发展

凭借壮丽的自然景观和20个民族丰富多彩的文化资源优势，莱州省正同步推进各项举措，推动旅游业朝着可持续方向发展，并与保护和弘扬传统文化特色紧密结合。当前，莱州省正积极推动发展模式转型，将文化遗产和自然景观优势转化为推动新阶段经济发展的重要资源。

国际游客参观越南丝绸制品。图自《新河内报》

推崇丝绸价值 珍视传统手工艺

在位于还剑坊的惯灵祠遗址入口处，来自越南各丝绸村的光泽柔和丝绸制品被精心陈列，为这一古老空间增添了清新与生动的气息。越南丝绸发展历史介绍与体验活动有助于弘扬和推广传统丝绸手工艺的价值，同时激发年轻一代在文化遗产基础上的创新活力。

图书展示和推介活动有助于在社区中传播阅读文化。图自越通社

越南儿童文学走向世界之旅

通过国际书展等平台，越南儿童文学正逐渐在更广阔的国际舞台上崭露头角。由Crabit Kidbooks出版、作家兼插画家范光福创作的《我们心中的花园》入选2026年博洛尼亚最佳童书奖（BolognaRagazzi Award）150本佳作书单（150 Amazing Bookshelf）。