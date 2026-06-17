第六届占族文化节：众多特色体验等待游客

越通社庆和——据庆和省人民委员会消息，截至6月16日，由越南文化体育与旅游部与该省联合举办的第六届占族文化节各项准备工作已基本就绪。本届文化节将于6月26日至28日在藩朗坊和东海坊举行。这是庆和省承办的一项国家级政治文化活动。



本届占族文化节以“在新时期保护和弘扬占族文化特色”为主题，汇聚了来自庆和、嘉莱、得乐、林同、安江、西宁和胡志明市等7个省市的数百名艺人、艺术家和演职人员参加。



据庆和省文化体育与旅游厅领导介绍，本届文化节不仅有助于保护和弘扬占族同胞的传统文化价值，加强各地之间的交流与社区联系，还将宣传推广占族同胞居住地的文化、人文形象及旅游发展潜力。



业余演员正在积极排练占族舞蹈，为第六届占族文化节框架下的表演节目做好准备。图自越通社

文化节的亮点是以“占族文化绚丽色彩”为主题的开幕式艺术节目。该节目精心编排，将传统艺术与现代舞台技术相结合，再现了占族同胞的神话传说、历史典故、信仰习俗及深厚文化内涵。



文化节框架内将举办多项丰富多彩的文化、体育和旅游活动，如：节庆展演、传统民俗仪式、群众文艺汇演、民族服饰展演、传统手工艺介绍、占族文化空间、各地“一乡一品”（OCOP）产品和特色美食展等。



此外，文化节期间还将举办关于占族文化遗产保护与传承及旅游可持续发展专题研讨会、社区旅游推广活动、多媒体艺术展览与空间等。



庆和省人民委员会常务副主席阮龙边表示，文化节是国家级政治文化活动，旨在弘扬全国占族同胞的文化价值。因此，省人民委员会要求各单位对各活动内容进行细致核查，确保既庄重、富有民族文化特色，又具现代感并吸引游客。



庆和省现有占族同胞约10.62万人，占全省总人口的4.75%。占族同胞始终一心一意跟党走，始终忠诚坚定，与全国53个兄弟民族一道，团结携手建设日益富饶、文明、繁荣、幸福的祖国和家乡。（完）