经济

越南努力提升外商投资资金质量

越南未来几年的发展方向是吸引对电子产业、半导体芯片、人工智能（AI）、大数据、物联网（IoT）、生物技术、先进医疗、现代物流等产业的外商直接投资资金（FDI），并提高FDI供应链本地化率。这一发展方向要求提升外商直接投资的质量。

通往芹苴VSIP工业园区的道路。图自越通社
通往芹苴VSIP工业园区的道路。图自越通社

越通社河内——根据越共中央政治局2026年6月8日关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，越南未来几年的发展方向是吸引对电子产业、半导体芯片、人工智能（AI）、大数据、物联网（IoT）、生物技术、先进医疗、现代物流等产业的外商直接投资资金（FDI），并提高FDI供应链本地化率。这一发展方向要求提升外商直接投资的质量。

据越南财政部外国投资局报告，2026年前5个月，流入越南的外商直接投资（FDI）资金继续保持积极增长态势。截至5月31日，越南FDI注册总额近250亿美元，同比增长近35%。其中，新注册项目表现尤为突出，共吸引1570多个FDI项目，总投资近150亿美元。加工制造业仍是吸引外资的主力产业，占注册总额的70.4%。此外，外国投资者出资、购股活动增长46.7%，达近42亿美元。值得注意的是，FDI实际到位资金约为97.5亿美元，同比增长9.6%，创近5年来同期新高。

胡志明市是继续位列全国吸引FDI成效最突出的地区之一。该市财政局局长黄武盛表示，截至6月1日，全市外资注册总额超过66亿美元，完成2026年计划的60%。随着胡志明市4个重点FDI项目持续得到推进，预计该市可额外吸引约104亿美元，使2026年吸引的FDI总额达到170亿美元，相当于年计划的154%。

在正在制定的《特别都市法》草案中，胡志明市提出多项新机制，以增强对FDI的吸引力。例如在两年内锁定土地价格，此举体现了胡志明市政府与企业并肩同行的承诺。胡志明市财政局领导表示，将积极加快项目推进进度，为FDI项目落地创造便利条件。

从金融角度看，元大证券（越南）公司业务总监张黄公维认为，资金向高科技领域转移的趋势正带动对专业金融解决方案的需求增长，为银行业开辟新的发展空间。因此，各银行正逐步构建服务于FDI企业的全面金融服务体系。

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林同省函俭一号工业区。图自越通社

具体而言，MB银行已设立FDI客户板块，并在新加坡、韩国和中国设立办事处；越南投资发展银行（BIDV）在胡志明市设立FDI专属分行，提供达到国际标准的金融解决方案；农业与农村发展银行（Agribank）推出规模达5万亿越盾及1亿美元的优惠信贷方案。这种专业化服务助力银行更有效地支持外资企业发展。

从投资者角度来看，越南外商投资企业协会副主席武香建议，税务部门不应对新成立企业机械地套用基准分析法（Benchmarking），而应根据具体行业实际情况进行评估。

第10-NQ/TW号决议明确指出，外资经济是国家发展战略的重要组成部分，与以科技和创新为基础提升增长模式的目标密切相关。

外资被视为具有技术溢出效应、现代管理能力以及推动越南融入全球价值链的重要资源。

更为重要的是，该决议明确了外资经济在推动增长模式转型中的作用，从以吸引资金为主，转向构建国家战略投资平台。

目前，外资经济区特别是FDI领域在社会总投资额中仍占较大比重。第10-NQ/TW号决议在越南推进以科技、创新、数字化转型、绿色转型和提升战略自主能力为核心的新增长模式背景下具有重要意义。

该决议的一大亮点是将重点转向“资金质量”。即在选择投资者时，不再仅以资本规模为标准，而更加注重技术水平、管理能力、知识转移承诺以及与本国经济的融合程度。（完）

越通社
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