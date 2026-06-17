河内-阿姆斯特丹直飞航线：越南航空实现欧洲“腾飞”目标

越通社河内——据越通社驻欧洲记者报道，6月16日，越南航空正式开通河内-阿姆斯特丹直飞航线，成为越南航空史上首条直飞荷兰的航线。这是重要的战略举措，不仅扩大了国家航空公司的国际航线网络，也为提升越南与荷兰全面合作关系作出了贡献。

搭载近300名乘客的首航航班号VN83于6月16日凌晨3时50分从内排国际机场起飞。经过12个多小时的飞行，航班安全降落在阿姆斯特丹史基浦机场。返程航班号VN82从阿姆斯特丹飞往河内也于当地时间同日下午14时起飞。

该航线计划每周周二、周四和周六运营3个往返航班。随着河内至阿姆斯特丹航线投入运营，越南航空将越南飞往欧洲的直飞航线总数增至12条，通航目的地包括巴黎、法兰克福、伦敦、慕尼黑、米兰、哥本哈根、莫斯科及阿姆斯特丹。

越南驻荷兰大使吴向南在开通仪式上发言时强调，在越荷双边关系强劲发展的背景下，该航线具有特别重要的意义。他表示，荷兰目前是越南在欧盟最大的出口市场，同时也是越南在欧洲的重要投资者之一。他说，开通这条航线是未来提升两国关系的一道重要准备步骤。

天合联盟首席执行官胡博凯(Patrick Roux)则表示，越南航空是天合联盟非常活跃的成员，并且正在强劲发展。客户是最大的受益者，因为他们可以享受现有权益以及在乘坐天合联盟成员航空公司航班时获得无缝体验。

越南航空公司驻法国和欧洲办事处首席代表阮进煌表示，史基浦机场是世界上最严格的机场之一，对服务质量、准点率和飞行安全要求很高。获准在此运营是越南航空在国际舞台上成熟和信誉的证明。

另一方面，越南航空也宣布自2026年7月1日起，将河内-莫斯科航线的运营频率从每周3班往返增加到4班，以满足越南与俄罗斯之间日益增长的出行需求。

河内-阿姆斯特丹直飞航线的开通不仅是越南航空的成就，也是越南航空融入国际进程中的重要里程碑，有助于提升越南在世界航空地图上的地位，为两国之间的经济、文化和旅游交流创造新动力。（完）