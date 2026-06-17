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第10号决议：优先吸引高科技、高质量外商直接投资

越南将大力推动外国投资吸引模式从注重数量向注重质量、效益、高科技、创新和可持续发展转变，吸引高科技外商直接投资被确定为今后一个时期的重点方向。

宁平省福山工业区，韩国独资企业MCNEX VINA有限责任公司工厂内，出口摄像头模组及电子元件生产线正在运行。图自越通社
宁平省福山工业区，韩国独资企业MCNEX VINA有限责任公司工厂内，出口摄像头模组及电子元件生产线正在运行。图自越通社


越通社河内——越南将大力推动外国投资吸引模式从注重数量向注重质量、效益、高科技、创新和可持续发展转变，吸引高科技外商直接投资被确定为今后一个时期的重点方向。

在6月17日上午举行的2026年第二季度例行新闻发布会上，外国投资局副局长阮氏香表示，越共中央政治局已于2026年6月8日颁布《关于发展外资经济的第10号决议》。该决议继续强调，外资经济是国民经济的重要组成部分，在新阶段将继续为国家经济增长和经济社会发展作出积极贡献。

决议提出，2026至2030年期间，越南每年吸引外商直接投资注册资金总额达到400亿至500亿美元，实际到位资金约300亿至400亿美元。值得关注的是，预计约75%的FDI资金将来自发达国家以及具有较高科技水平、较强创新能力和现代治理模式的经济体。

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兴安省美豪坊升龙II工业区，日资企业Mektec Manufacturing越南有限责任公司工厂内，工人正借助屏幕放大镜检查用于电子设备的印刷电路板。图自越通社

阮氏香表示，除投资规模目标外，决议还重点提高外资流入质量，着力解决技术转让未达预期、外资企业与国内企业联系不足、本地化率较低以及越南企业参与全球价值链程度与潜力尚不不匹配等问题。

为实现上述目标，越南将优先吸引具有高科技含量和高创新水平的FDI项目，推动技术扩散、数字化转型和绿色转型，并加强与国内企业的紧密联系。同时，将大力提高本地化率，发展配套工业，增强越南企业参与全球供应链的能力。

阮氏香表示，决议颁布后，财政部已迅速部署相关工作。目前，财政部正在起草国会关于落实决议行动计划的决议草案，预计于2026年10月提交国会审议。此后，财政部还将向政府提交行动计划，明确各部委、行业和地方的具体任务，确保各项目标得到同步、高效落实。

阮氏香强调：“财政部将继续与各部委、行业和地方保持密切配合，不断提高外国投资资金的吸引、管理和使用效率，为实现新阶段经济快速、可持续增长目标作出贡献。”（完）

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设在宁平省，由韩国投资的MCNEX VINA公司。图自越通社

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自首批外国直接投资（FDI）流入越南近四十年来，外资经济已成为越南经济的重要驱动力。在充满变局的国际形势下，外资领域面临的问题已不再停留在吸引更多资金，而是如何吸收资金以及资金所创造的价值。

越通社
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