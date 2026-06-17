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法国最高法院审查重启橙剂诉讼的可能性

在法国最高法院6月16日举行庭审后，越南裔法国公民陈素娥的律师团队表示，希望法院能撤销巴黎上诉法院此前的判决，从而为审理针对在越南战争期间生产橙剂的美国化工集团的诉讼实体内容铺平道路。

法国最高法院6月16日庭审现场。图自越通社
法国最高法院6月16日庭审现场。图自越通社

越通社河内——在法国最高法院6月16日举行庭审后，越南裔法国公民陈素娥的律师团队表示，希望法院能撤销巴黎上诉法院此前的判决，从而为审理针对在越南战争期间生产橙剂的美国化工集团的诉讼实体内容铺平道路。

据越通社驻巴黎记者报道，原告代理律师保罗·马托内在庭审后向媒体表示，此案所涉及的问题不仅关乎陈素娥个人，也关系到受害者获得司法救济的权利。

马托内指出，法国翻案法院需解决的核心法律问题在于，相关美国化工集团的行为究竟属于商业行为，还是属于行使国家主权的行为。被告企业主张，其系根据美国政府要求和技术标准履行生产合同，因此享有司法管辖豁免权。然而他强调，向国家提供商品并不等同于行使公共权力，这些企业不能享有仅适用于国家或被授予部分公共权力的实体的司法豁免权。

他表示，此前无论是一审法院还是上诉法院，均未审理案件实体内容，而是一直围绕司法管辖豁免权问题展开争议。若法国翻案法院于今年9月16日撤销上诉法院判决，案件可能被发回上诉法院重审，或重新进入一审程序审理实体问题。届时，各方将首次能够就美国化工集团是否应对橙剂造成的后果承担责任展开辩论。他还透露，原告方的立场得到了最高法院检察机关代表的支持。

对此，律师贝特朗·勒波尔进一步说明，法国翻案法院检察机关代表已在庭审前向各方提交书面意见，认为涉案美国化工集团从事的是商业活动，而非行使国家主权的行为。他认为，这是认定本案不应适用司法管辖豁免权的重要依据。

勒波尔强调，被起诉的企业均为私营商业公司，只是按照美国政府提出的技术要求完成订单，与许多公共采购合同并无本质区别。根据美国政府制定的标准进行生产，并不会使这些企业成为美国政府机构或其代表。这些公司在越南战争前、战争期间及战后均持续生产和销售这种除草剂，因此不能将其视为行使公共权力的行为。

他指出，这些企业通过完全由自身掌控的生产流程提供了一种有毒产品。企业本可选择或改变生产方式，但并未这样做，因此其责任应由法国法院进行审查。

他还表示，若法国最高法院撤销巴黎上诉法院2024年8月22日的判决，案件很可能被移交另一合议庭，根据最高法院提出的法律指导意见重新审查司法管辖豁免权问题。届时，各方才能就案件核心问题展开辩论，如橙剂的毒性程度、陈素娥是否曾暴露于橙剂环境，以及其所患疾病与橙剂暴露之间是否存在因果关系等。

陈素娥在庭审后表示，尽管自己未能完全理解庭审中使用的所有法律术语，但仍希望向被告方提出一个问题。她认为，在美国政府此前已拨款约8亿美元，向曾在越南直接或间接接触橙剂的美国退伍军人提供赔偿的情况下，相关化工集团却否认橙剂毒性，这令人难以理解。她还指出，美国政府已确认17种疾病可能与橙剂暴露有关。

陈素娥呼吁相关化工集团代表及被告律师前往越南，亲眼看看橙剂受害者的生活状况。她表示，只要与那些子女患有先天畸形或遭受橙剂后遗症影响的家庭接触，他们就会更加深刻地理解受害者所承受的痛苦与损失。

陈素娥强调，这起诉讼并非出于个人目的，而是为了替数百万橙剂受害者争取正义。她同时表示，无论法院最终作出何种裁决，她都将继续坚持推进这场诉讼。（完）

陈素娥女士荣获法国维勒瑞夫市荣誉市民称号。图自越通社

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越通社
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