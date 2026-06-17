350名美国专家和投资者将参加2026年岘港经济、金融与科技周

越通社岘港市——美国商会（Amcham）越南分会将率领由350名政策制定者、投资者和金融专家组成的美国代表团参加2026年岘港经济、金融与科技周。



据岘港美国商会首席执行官克里斯·瓦隆（Chris Valoon）透露，在本次活动中，将有35位国际高水平专家就全球金融政策以及世界各大金融中心的经验教训进行交流，深入讨论如何快速建设金融中心并为岘港市筹集投资资金。



预计于7月中旬举办的2026年岘港经济、金融与科技周将有多项对接活动，更新全球趋势并探索投资机会。该活动提供了一个深入政策对话的论坛，分享关于法律框架、沙盒机制、数字金融和创新方面的经验，同时加强与战略伙伴的对接，有助于将岘港定位为区域内新的科技和金融目的地。这也是推动长期合作和建设充满活力、有影响力的对接和投资促进生态系统的平台。



岘港市人民委员会常务副主席、岘港越南国际金融中心（IFC）执行机构主席胡奇明期望，该活动将逐步成为一个权威的年度论坛，连接国内外政策制定者、专家、企业、投资者，分享想法、推动合作并创造新的发展机会。胡奇明同时期待，将呼吁国际组织、企业、投资者、专家、科学家和创新社区前来加强合作，并在未来与城市的发展同行。



在2026年岘港经济、金融与科技周框架内，组委会将举行多项重要活动，包括：“新增长 - 创新 - 全球城市”高级政策对话会议、2026年越南金融论坛、“大力推进国家-大学-企业三方联动”研讨会、“2026年岘港半导体与高科技”研讨会等。（完）

越通社