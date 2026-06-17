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越南退伍军人协会第八次全国代表大会开幕

越南退伍军人协会第八次全国代表大会（2026-2031年任期）6月17日上午在河内开幕。大会明确未来五年将继承发扬“胡伯伯部队”优良传统，建设廉洁、坚强的协会组织，大力推进数字化转型，按照“精、简、强”方向完善各级协会体系，为落实越共十四大决议作出贡献。

会议全景 图自越通社
会议全景 图自越通社

越通社河内——越南退伍军人协会第八次全国代表大会（2026-2031年任期）6月17日上午在河内开幕。大会明确未来五年将继承发扬“胡伯伯部队”优良传统，建设廉洁、坚强的协会组织，大力推进数字化转型，按照“精、简、强”方向完善各级协会体系，为落实越共十四大决议作出贡献。

越共中央总书记、国家主席苏林出席大会并发表指导讲话。代表300多万名退伍军人会员意志和愿望的来自全国各地的456名正式代表出席大会。

根据提交大会审议的政治报告草案，新任期协会将重点推进两项突破性任务：建设模范、优秀的各级协会组织和干部队伍；积极主动、高效推进数字化转型。具体目标包括：组织机构、编制和会员档案信息100%数字化并在数字环境中管理；基本实现退伍军人贫困户清零；为70%至75%劳动年龄段会员提供职业培训和就业支持；每年90%以上基层协会完成或超额完成各项任务。

大会还提出充分发挥退伍军人在建设和保卫党、国家和人民中的作用，积极参与经济发展和可持续减贫，维护会员合法权益，加强民间外交活动，开展爱国主义和革命传统教育，培养青年一代等重点工作。

报告显示，2021-2026年任期内，协会继续发挥政治骨干作用，积极维护党的思想基础，参与党的建设、政权建设和政治体系建设，坚决驳斥错误和敌对观点，参与社会监督和社会反辩，开展反腐败、反浪费和反消极现象工作。

退伍军人互助发展经济运动取得积极成效。目前，全协会拥有8228家企业、2045家合作社及19万多个农场和家庭农庄，为78.1万余名劳动者创造就业机会。各级协会筹集超过9710亿越盾用于“报恩答义”活动，协助搜寻和归集2.07万余具烈士遗骸，帮助消除1.62万余间危房，建设和赠送1.24万余套“退伍军人爱心屋”。

越南退伍军人协会主席毕春长在开幕致辞中表示，上个任期协会圆满完成既定目标任务，继续弘扬“忠诚、团结、模范、创新”的优良传统，积极参与爱国竞赛运动、国家目标计划以及社会保障工作。

本次大会主题为“发扬‘胡伯伯部队’优良本质和忠诚、团结、模范、创新传统，建设廉洁、坚强的越南退伍军人协会，圆满完成各项任务”。大会将总结评估第七届大会决议落实情况，确定新任期工作方向，审议修改协会章程，并选举产生第八届中央执行委员会。


老挝退伍军人协会代表团和柬埔寨退伍军人与退休人员协会代表团也出席大会并表示祝贺。（完）

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