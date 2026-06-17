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政府总理黎明兴会见鞑靼斯坦共和国领导人明尼哈诺夫

在访问俄罗斯联邦并出席东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会期间，6月16日下午，越南政府总理黎明兴在喀山市会见了鞑靼斯坦共和国领导人鲁斯塔姆·明尼哈诺夫。

政府总理黎明兴会见鞑靼斯坦共和国领导人明尼哈诺夫。图片来源：baochinhphu.vn
政府总理黎明兴会见鞑靼斯坦共和国领导人明尼哈诺夫。图片来源：baochinhphu.vn

越通社俄罗斯6月17日——据越通社驻俄罗斯联邦记者报道，在访问俄罗斯联邦并出席东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会期间，6月16日下午，越南政府总理黎明兴在喀山市会见了鞑靼斯坦共和国领导人鲁斯塔姆·明尼哈诺夫(Rustam Minnikhanov)。

鞑靼斯坦共和国领导人明尼哈诺夫表示很荣幸迎接黎明兴总理一行访问喀山市，并相信此访将为鞑靼斯坦与越南乃至俄罗斯与越南开辟更多合作机遇。明尼哈诺夫表示，近年来，两国地方间关系十分活跃，但其对双边经贸发展的贡献尚未与双方潜力和需求相匹配，双方地方层面仍有广阔空间开展富有成效的合作。

明尼哈诺夫强调，鞑靼斯坦拥有卡玛斯卡车制造、化工、民用飞机、石油化工、纺织服装和木制品生产等支柱产业。当地还注重发展中小企业和信息技术产业园区，为4.5万多人创造就业机会，年营业收入达100亿美元。鞑靼斯坦希望与越南各地方建立关系，不仅介绍发展模式，还推动企业对接，寻找合作机会。为吸引更多越南游客赴鞑靼斯坦旅游并增进俄越两国人民相互了解，明尼哈诺夫建议越方研究在喀山设立总领事馆。

会见中，黎明兴总理表示很高兴访问鞑靼斯坦共和国喀山市，高度评价鞑靼斯坦和喀山市为举办东盟—俄罗斯高级别会议所作的周密准备。此次会议规模盛大，吸引了众多国家领导人和专家参加。总理相信，会议将为进一步推动东盟—俄罗斯战略伙伴关系以及包括越南和俄罗斯在内的东盟成员国与俄罗斯之间的关系注入强劲动力。

黎明兴总理祝贺鞑靼斯坦领导人和人民近年来在经济社会发展和改善民生方面取得的重要成果, 强调，越南始终重视同俄罗斯的传统友好关系和全面战略伙伴关系，希望继续维护并加强各领域合作，以造福两国人民，促进地区和世界的稳定与发展。

黎明兴总理表示, 越南愿与鞑靼斯坦重点工业企业开展合作，越南政府承诺为包括鞑靼斯坦企业在内的俄罗斯企业在越长期、稳定经营创造一切便利条件。

黎明兴总理感谢鞑靼斯坦政府及明尼哈诺夫本人长期以来对旅居当地越南人社群给予关心和支持，并欢迎鞑靼斯坦未来与越南合适地方建立合作关系，在经贸、教育培训、旅游和文化等双方具有优势和需求的领域寻找合作机会。 同时，黎明兴总理鼓励两国航空公司积极研究开通更多连接喀山与河内的商业航线。(完)

越通社
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