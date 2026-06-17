经济

越南水果日益覆盖中国市场

据越通社驻北京记者报道，从东南亚热带种植区到中国广泛的分销体系，水果贸易流动正呈现强劲增长态势，东盟国家的产品在其中占据日益显著的地位。其中，越南水果已成为重要的供应来源之一，并受到中国市场的积极接纳。

越南榴莲受中国消费者欢迎。图自越通社
越南榴莲受中国消费者欢迎。图自越通社

越通社北京——据越通社驻北京记者报道，从东南亚热带种植区到中国广泛的分销体系，水果贸易流动正呈现强劲增长态势，东盟国家的产品在其中占据日益显著的地位。其中，越南水果已成为重要的供应来源之一，并受到中国市场的积极接纳。

在广西、云南和重庆等地，从东盟进口的榴莲、山竹、龙眼、芒果、菠萝等多种热带水果日益普遍地出现在批发市场、超市和现代分销渠道中。值得注意的是，越南的火龙果、芒果、红毛丹和榴莲正在扩大覆盖面，丰富了这个庞大消费市场的供应。品种的增加伴随着许多进口热带水果零售价下降的趋势，从而提高了中国消费者的可及性。分销商表示，供应竞争以及物流和清关环节的改善，已促使许多商品的价格较前几年更为合理。

南宁一批发市场的一位商贩表示，包括越南水果在内的货源丰富，使买家在质量和价格方面有了更多选择，同时在旺季也促进了稳定的购买力。

推动这一贸易流动的重要动力来自于《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的实施以及中国-东盟自由贸易区的升级进程。这些机制在关税、检疫标准和清关手续方面创造了更多便利，使东盟水果能够更快、更稳定地进入中国市场。在云南，根据RCEP原产地证书的应用已帮助企业大幅降低进口成本，同时提高了供应链效率。当地海关表示，近期使用关税优惠进口东盟水果的企业数量大幅增加，有助于扩大农产品贸易规模。除政策外，物流基础设施也发挥了关键作用。中老铁路、跨境物流走廊和现代冷库系统等运输线路已大大缩短了运输时间，使水果到达消费者手中时仍能保持新鲜和品质。

凭借中国庞大的消费市场规模以及中国—东盟框架内更深层次的一体化进程，特别是自贸协定的升级，东盟水果总体而言以及越南产品将继续保持增长势头，巩固其在区域农产品供应链中的地位。

越通社
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