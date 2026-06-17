经济

知识产权评估：国际惯例与越南实践

在数字化转型强劲推进的背景下，知识产权发挥着重要作用，并已成为众多企业的“主心骨”。事实上，不少科技企业虽然有形资产规模不大，但市值却高达数百亿美元，这表明企业的核心价值在于知识产权——一种通过独占开采权带来巨额利润的无形资产。

附图。图自VOV
附图。图自VOV


越通社河内——在数字化转型强劲推进的背景下，知识产权发挥着重要作用，并已成为众多企业的“主心骨”。事实上，不少科技企业虽然有形资产规模不大，但市值却高达数百亿美元，这表明企业的核心价值在于知识产权——一种通过独占开采权带来巨额利润的无形资产。

在知识经济时代，越南的法律走廊已对无形资产评估活动作出了规定，允许运用国际方法和惯例来确定知识产权价值，以实现研究成果的商业化。

根据国际评估准则理事会（IVSC）的定义，知识产权评估是企业通过三种标准方法实现知识产权商业化的第一步：基于未来现金流的收益法（Income Approach）；与市场同类交易进行对比的市场法（Market Approach）；基于资产创建或重置成本（包括研发成本和保护登记费）的成本法（Cost Approach）。

为支持基于无形资产的经济发展，世界知识产权组织（WIPO）加强了与IVSC的专业合作，以统一方法、制定共同标准，并提高对发明、版权和商标的评估能力。在东盟地区，WIPO东盟知识产权评估计划（2024-2025年）正在推广通用评估工具包，并建立东盟知识产权专家名录（ASEAN IP Experts Directory）。在越南，WIPO正积极支持提高评估能力、制定标准和政策指引，以助力经济从开采有形资产向无形资产转型，增强知识产权商业化的效益。

然而，由于“价格”与“价值”之间存在本质差异，该项活动在越南的实际开展仍面临诸多瓶颈。越南评估准则虽然已经出台，但各项方法均显现出局限性：成本法未能充分反映资产的盈利能力；市场法因缺乏透明度而受阻；而收益法由于依赖未来假设而具有较大的波动性。

数据匮乏、折现率应用偏差、交易市场发展不同步以及所有者与投资者之间对价值预期的差距，是当前面临的主要瓶颈。为解决这些问题，专家建议越南需要建立国家知识产权交易数据库，公开转让、许可或以知识产权出资的信息，以形成市场上可靠的参考数据源。

从长期来看，越南需要逐步对接国际无形资产评估准则，以提高评估活动的透明度和可靠性。这不仅有助于促进知识产权商业化，还能为吸引投资创造条件，并提升越南企业在全球经济中的竞争力。

（完）

越通社
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体制机制与法律突破口

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