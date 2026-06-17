经济

越南与波兰加强循环经济与绿色技术的合作

6月17日，波兰驻越南大使馆在胡志明市举办了越南 - 波兰商业对接与绿色发展论坛。

论坛场景。图自越通社
论坛场景。图自越通社

越通社河内——6月17日，波兰驻越南大使馆在胡志明市举办了越南 - 波兰商业对接与绿色发展论坛。

波兰驻越南大使馆政治经济参赞沃伊切赫·库萨克（Wojciech Kusak）在论坛上发言时表示，波兰是世界第20大经济体。目前波兰正大力投资绿色技术，从资源管理到限制工业对环境各方面的影响。因此，波兰理解并支持越南在实现经济转型和可持续发展目标方面所作出的努力。

波兰投资贸易局（PAIH）驻越南办事处主任皮奥特·哈拉西莫维奇（Piotr Harasimowicz）表示，波兰与越南的伙伴关系正进入一个推动可持续、创新和绿色转型的新阶段。越南凭借其拥有绿色增长、能源转型和环境保护的目标，成为亚洲最具活力的经济体之一。

皮奥特·哈拉西莫维奇表示，此次活动旨在将波兰创新企业网络与越南企业和组织对接，创造在各个领域开展合作的机会，以顺应可持续经济发展的趋势。

vnanet-potal-dien-dan-ket-noi-kinh-doanh-viet-nam-ba-lan-va-phat-trien-xanh-tai-tp-ho-chi-minh-8832148.jpg
两国企业代表现场进行交流。图自越通社

越南经济活跃发展和正在追求绿色增长的目标为国际合作创造了诸多机遇。许多波兰企业认为，越南不仅是一个重要市场，更是创新和商业发展的长期伙伴。

越南工商联合会胡志明市分会副主席裴氏宁表示，越南和波兰有着悠久的传统友好关系，在此基础上，两国关系不仅在政治上得到巩固，还在经济、贸易、投资、科技、教育等方面发展强劲。因此，本次活动是越波企业界会面、分享信息、寻找合作机会和分享技术解决方案以服务可持续发展目标的契机。

近年来，越南与波兰之间的经济-贸易合作取得了许多积极成果。2026年前4个月，双边贸易额已达约14.7亿美元，其中越南对波兰出口约13.3亿美元，从波兰进口近1.47亿美元。波兰继续是越南在中东欧地区的领先贸易伙伴，同时也是帮助越南企业更深进入欧盟市场的重要桥梁。（完）

越通社
#越南 #波兰 #循环经济 #绿色技术 #合作
关注 VietnamPlus

融入国际

绿色转型/循环经济

数字化转型

相关新闻

古巴驻越南特命全权大使罗赫利奥·波兰科·富恩特斯

古巴驻越大使：第十六届国会代表选举为越南稳步迈入民族奋发图强新纪元注入新活力

古巴驻越南特命全权大使罗赫利奥·波兰科·富恩特斯（Rogelio Polanco Fuentes）在接受越通社记者采访时表示，第十六届国会国会和2026—2031年任期地方各级人民议会代表选举，是落实越南共产党第十四次全国代表大会所明确的各项战略目标并推动越南稳步迈入新发展纪元的关键举措。

更多

新闻发布会现场。图自越通社

越南全国26省市部署农产品溯源系统

越南农业与环境部科技司司长阮文龙在6月17日上午举行的新闻发布会上表示，截至2026年6月12日，农产品溯源系统已在全国34个省市中的26个部署，覆盖112个产品组的18500种产品，并对547个农户、255个种植区和149家企业的919批货物进行管理。

附图：MD Queens股份公司总经理郑金舒女士（左二）正在进行一场介绍苦丁茶产品的直播活动。图自hanoimoi.vn

提升越南女企业家的数字领导力

在数字化转型和人工智能正在深刻改变经济运行方式的背景下，构建数字信任正成为企业竞争力和可持续发展的关键因素。这是6月17日在河内举行的以“女性与数字信任”为主题的2026年女性企业领袖论坛上所强调的信息，超过150名代表出席。

附图。图自VOV

知识产权评估：国际惯例与越南实践

在数字化转型强劲推进的背景下，知识产权发挥着重要作用，并已成为众多企业的“主心骨”。事实上，不少科技企业虽然有形资产规模不大，但市值却高达数百亿美元，这表明企业的核心价值在于知识产权——一种通过独占开采权带来巨额利润的无形资产。

越南榴莲受中国消费者欢迎。图自越通社

越南水果日益覆盖中国市场

据越通社驻北京记者报道，从东南亚热带种植区到中国广泛的分销体系，水果贸易流动正呈现强劲增长态势，东盟国家的产品在其中占据日益显著的地位。其中，越南水果已成为重要的供应来源之一，并受到中国市场的积极接纳。

清化省宜山国际港。图自越通社

在新元纪塑造国家航海工业生态系统

越南拥有近3300公里的海岸线和超100万平方公里的广阔海域，地处连接东亚与欧洲、非洲及美洲的国际重要航海线路上，在发展海洋经济和物流服务方面拥有显著优势。海洋经济被确定为具有国家级意义的战略方向，其中，同步发展航运、港口、船舶工业等各行业，是长期塑造国家航海工业生态系统的重要基础。

附图 图自越通社

胡志明市吸引外资势头强劲

2026年前几个月，外国投资资金特别是通过并购活动继续大量涌入胡志明市。多笔大额收并购交易完成，进一步肯定了这座全国经济火车头在国际投资者眼中的吸引力。

河内-阿姆斯特丹直飞航线开通仪式。图自越通社

河内-阿姆斯特丹直飞航线：越南航空实现欧洲“腾飞”目标

据越通社驻欧洲记者报道，6月16日，越南航空正式开通河内-阿姆斯特丹直飞航线，成为越南航空史上首条直飞荷兰的航线。这是重要的战略举措，不仅扩大了国家航空公司的国际航线网络，也为提升越南与荷兰全面合作关系作出了贡献。

通往芹苴VSIP工业园区的道路。图自越通社

越南努力提升外商投资资金质量

越南未来几年的发展方向是吸引对电子产业、半导体芯片、人工智能（AI）、大数据、物联网（IoT）、生物技术、先进医疗、现代物流等产业的外商直接投资资金（FDI），并提高FDI供应链本地化率。这一发展方向要求提升外商直接投资的质量。

Wistron Infocomm越南有限责任公司为宁平省1.28万名劳动者创造就业机会。图自越通社

让越南发展成为外商投资热土

越南应继续完善与国际标准接轨的体质体系，完善基础设施，降低企业物流成本，营造良好营商环境，不仅吸引直接前来投资的集团，还能吸引高端人才和间接投资基金。

附图。图自越通社

越印物流与电商合作潜力巨大

AADE Trans Logistics集团首席执行官迪潘克·帕拉沙尔（Deepanker Parashar）在谈及越南与印度合作前景时表示，当前双边关系正面临强劲的发展机遇，尤其是综合仓储物流和电子商务等领域。

纺织品服装对越南出口活动做出重要贡献。图自越通社

进出口实现强劲突破

2026年前5个月，货物进出口活动实现强劲突破，各领域均实现高增长，进出口总额同比增加约900亿美元。

会见现场。图自越南财政时报

越南-欧盟推动绿色金融合作

6月15日，越南财政部长吴文俊在河内会见了欧盟驻越南代表团团长朱利安·盖里耶（Julien Guerrier）大使及代表团官员。

胡志明市1号城轨（滨城-仙泉线线）。图自越通社

公私合作助力城市轨道交通发展

在国家财政预算和赞助资金难以满足全部需求的背景下，扩大私营部门参与度、通过公私合作（PPP）模式投资各条城市轨道交通线路，被视为在新阶段减轻国家财政压力、发展基础设施系统以服务国家经济社会发展目标的有效解决方案。然而，为使民间资本真正“流入”城市轨道交通领域，胡志明市亟需在机制、政策以及利益分享方式上取得强力突破。

2026年前5个月，越南商品零售和服务业收入增长11.2%。图自越通社

越南国内消费强劲增长，成为经济亮点

据越南财政部统计局数据显示，2026年前5个月，商品零售和服务业收入总额约达3185万亿越盾，同比增长11.2%。剔除价格因素后，增长率仍达6.1%，表明国内购买力和消费需求保持积极复苏势头。

设在宁平省，由韩国投资的MCNEX VINA公司。图自越通社

越南外资引进的战略升级

自首批外国直接投资（FDI）流入越南近四十年来，外资经济已成为越南经济的重要驱动力。在充满变局的国际形势下，外资领域面临的问题已不再停留在吸引更多资金，而是如何吸收资金以及资金所创造的价值。

附图。图自越通社

高新技术红利释放 助力越南出口全面提速

年初以来，越南进出口总额突破4450亿美元大关，这不仅彰显了贸易活动的强劲韧性与活力，其背后更释放出引人瞩目的深层次信号：生产资料进口持续增长、高新技术投资掀起热潮，以及产业向高附加值领域的转型升级步伐加快。