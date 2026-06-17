越南与波兰加强循环经济与绿色技术的合作

越通社河内——6月17日，波兰驻越南大使馆在胡志明市举办了越南 - 波兰商业对接与绿色发展论坛。



波兰驻越南大使馆政治经济参赞沃伊切赫·库萨克（Wojciech Kusak）在论坛上发言时表示，波兰是世界第20大经济体。目前波兰正大力投资绿色技术，从资源管理到限制工业对环境各方面的影响。因此，波兰理解并支持越南在实现经济转型和可持续发展目标方面所作出的努力。



波兰投资贸易局（PAIH）驻越南办事处主任皮奥特·哈拉西莫维奇（Piotr Harasimowicz）表示，波兰与越南的伙伴关系正进入一个推动可持续、创新和绿色转型的新阶段。越南凭借其拥有绿色增长、能源转型和环境保护的目标，成为亚洲最具活力的经济体之一。



皮奥特·哈拉西莫维奇表示，此次活动旨在将波兰创新企业网络与越南企业和组织对接，创造在各个领域开展合作的机会，以顺应可持续经济发展的趋势。



两国企业代表现场进行交流。图自越通社

越南经济活跃发展和正在追求绿色增长的目标为国际合作创造了诸多机遇。许多波兰企业认为，越南不仅是一个重要市场，更是创新和商业发展的长期伙伴。



越南工商联合会胡志明市分会副主席裴氏宁表示，越南和波兰有着悠久的传统友好关系，在此基础上，两国关系不仅在政治上得到巩固，还在经济、贸易、投资、科技、教育等方面发展强劲。因此，本次活动是越波企业界会面、分享信息、寻找合作机会和分享技术解决方案以服务可持续发展目标的契机。



近年来，越南与波兰之间的经济-贸易合作取得了许多积极成果。2026年前4个月，双边贸易额已达约14.7亿美元，其中越南对波兰出口约13.3亿美元，从波兰进口近1.47亿美元。波兰继续是越南在中东欧地区的领先贸易伙伴，同时也是帮助越南企业更深进入欧盟市场的重要桥梁。（完）

