胡志明市吸引外资势头强劲

越通社胡志明市——2026年前几个月，外国投资资金特别是通过并购活动继续大量涌入胡志明市。多笔大额收并购交易完成，进一步肯定了这座全国经济火车头在国际投资者眼中的吸引力。



据胡志明市统计机构的数据显示，2026年前5个月，该市新批外资总额超过38亿美元。除了783个新批项目（注册资金超过10.9亿美元）和107个增资项目（注册资金超过4.3亿美元）外，外国投资者出资、购买股份或购买出资额活动继续占主导地位。



具体是，胡志明市批准了747宗外国投资者出资、购买股份及收购越南企业股权的申请，注册出资金额约23.27亿美元。这一数字表明，国际投资者正倾向于通过并购形式扩大在越南市场的存在。



其中。值得一提的是，印度尼西亚投资者Haryanto Sudarno Kusuma向VLD投资金融股份公司出资超过17亿美元的交易。这被认为是胡志明市自年初以来记录的最大规模交易之一。



另外，新加坡Momogi集团向Bibica Capital投资超过6400万美元，而Kredivo越南向Timo越南股份公司注资近3440万美元。这些交易反映了外资正强劲流向高增长潜力和与数字化转型相关的领域。



2026年，胡志明市设定了吸引国内外投资约110亿美元的目标。为实现这一目标，该市正重点建设有利的投资环境，同时计划选择高质量、高附加值的项目。



根据新的发展方向，胡志明市将优先吸引符合国际金融中心和自由贸易区两大战略方案的投资者。鼓励投资的领域包括人工智能、大数据、云计算、自动化、半导体技术、数字化转型、绿色经济以及符合ESG标准的项目。



此外，该市正在部署将新顺、新平、吉莱、协福和平兆等5个出口加工区和工业园区试点转为高科技工业园区、生态工业园区和创新园区的计划。这预计将为未来吸引高质量外国直接投资资金创造更多空间。（完）

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