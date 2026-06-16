胡志明市为逾230万居民更新电子健康数据

越通社胡志明市——截至6月15日，胡志明市卫生局社区健康平台已更新超过230万名居民的健康数据。这是为全市居民建立电子健康档案进程中的首批基础数据，其具有重要意义，为实现居民全生命周期健康管理奠定基础，有助于推进疾病预防、早期发现疾病并在数字化转型进程中提升全民健康照护效率。

据胡志明市卫生局介绍，在230多万份电子健康数据档案中，近220万份档案为学生体检数据，约13.1万份为自2026年1月1日至今居民体检数据。

胡志明市卫生局局长曾志上表示，该局正与市数字化转型中心密切配合，加快推进居民电子健康档案建设，并将其集成至数字公民应用平台。根据计划，所有定期体检结果将率先录入电子健康档案，为每位居民建立基础健康数据库。

在下一阶段，当卫生部门数据库投入运行（预计于2026年底），电子健康档案与各医疗机构电子病历之间的互联互通将得到同步推进，逐步形成反映个人终身健康状况的全面图景。

他表示，推进健康数据互联互通不仅帮助居民在数字环境中便捷跟踪和管理个人健康信息，还为医疗机构开发、更新和使用数据提供基础，从而服务于主动健康管理、早日发现疾病、提升治疗效果、加强预防医学，并推动基于数据的卫生部门治理。

卫生局建议，各坊、乡及特区人民委员会尽快对照核实实际数据与系统数据，按规定完整、准确、及时录入居民体检结果；加强宣传工作，鼓励居民参与健康检查；加快推进实施进度，确保完成既定目标。（完）

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