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500昼夜战役：对1456具烈士遗骸进行采样和信息数字化

6月16日，顺化市烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会与安旧坊人民委员会在顺化市烈士陵园对尚未确认身份的烈士遗骸进行采样，服务于DNA鉴定工作。

顺化市开展烈士遗骸搜寻、归集与身份确认工作。图自越通社
顺化市开展烈士遗骸搜寻、归集与身份确认工作。图自越通社

越通社河内——6月16日，顺化市烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会与安旧坊人民委员会在顺化市烈士陵园对尚未确认身份的烈士遗骸进行采样，服务于DNA鉴定工作。

顺化市人民委员会副主席阮文孟表示，近期该市同步开展了烈士遗骸搜寻、归集与身份确认工作；大力推进烈士墓数据的核查、更新和数字化，收集亲属信息，并为DNA鉴定做好各项条件准备。

本次采样是该地区大规模部署的一次活动，有助于建设烈士DNA数据库，为今后信息比对和核实工作奠定基础。采样、信息数字化和样本移交工作按照科学、准确、庄重、合规的程序进行，从而逐步确定信息缺失烈士的身份，满足亲属的愿望，并继续弘扬"饮水思源"、"报恩答义"的传统美德。

该活动属于政府发起的“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定500个昼夜行动”的一部分，旨在纪念越南荣军烈士日80周年（1947.7.27 – 2027.7.27）。

按照流程，各工作组对照档案与实地情况，准确确定墓位，完整记录信息，拍照并存档。从样本选择、编码、包装、制表到移交等各个环节均受到严格控制，以确保准确性，避免混淆，并有效服务于DNA鉴定工作。

挖掘、信息数字化、生物样本采集和场地恢复工作针对顺化市烈士陵园内1456座尚未确认身份的烈士墓进行，持续至8月14日。

据顺化市军事指挥部副政委何文爱大校表示，实施工作本着紧张但谨慎、科学、灵活根据天气条件的原则进行，以确保工作进度、质量和参与力量的健康。（完）

越通社
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500 个昼夜行动

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