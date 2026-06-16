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“黄沙、长沙——神圣的海岛”展览开幕式在岘港举行

6月15日，越南内务部国家文书与档案局联合越南军事历史博物馆、海军第三区域司令部，在岘港市举行“黄沙、长沙——神圣的海岛”展览开幕式。

“黄沙、长沙——神圣的海岛”展览开幕式在岘港举行。图自越通社
“黄沙、长沙——神圣的海岛”展览开幕式在岘港举行。图自越通社

越通社岘港市——6月15日，越南内务部国家文书与档案局联合越南军事历史博物馆、海军第三区域司令部，在岘港市举行“黄沙、长沙——神圣的海岛”展览开幕式。

这是响应“世界海洋日”（6月8日）和“2026年越南海岛周”的实际行动，同时也是继续有效落实政府总理关于“公布国家档案资料以服务经济社会建设与发展及维护国家主权项目” 的第2194/Q&D-TTg号决定的活动。

本次展览向公众介绍了近200份精心挑选的典型档案、地图、图片和资料。这些展品来自国家文书与档案局旗的多所国家档案中心、越南军事历史博物馆、海军第三区域司令部以及从国内外档案机构和图书馆收集的诸多珍贵资料。

展览内容集中反映了越南对黄沙和长沙确立、行使和捍卫主权的历史进程；介绍了关于越南海岛主权的客观、确凿的历史和法律证据。同时，突出了越南历代军民在捍卫祖国海岛主权事业中的坚强意志、爱国精神和巨大贡献。

特别值得关注的是，展览介绍了许多正在各国家档案中心妥善保管的珍贵档案，其中包括荣获联合国教科文组织（UNESCO）列入世界记忆名录的阮朝朱版和阮朝木版以及在研究民族历史和越南海岛主权方面具有重要价值的众多地图、行政文本、图片和历史资料。

通过此次活动，各种国家档案资料得以继续向公众广泛公布和介绍，从而有助于弘扬民族文献遗产的价值，培养爱国主义传统，增强民族自豪感，并提高广大干部和各阶层人民对捍卫祖国神圣海岛主权任务的认识与责任。

本次展览将于6月15日至17日举行。（完）

越通社
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越南海洋与岛屿

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