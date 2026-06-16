经济

让越南发展成为外商投资热土

越南应继续完善与国际标准接轨的体质体系，完善基础设施，降低企业物流成本，营造良好营商环境，不仅吸引直接前来投资的集团，还能吸引高端人才和间接投资基金。

Wistron Infocomm越南有限责任公司为宁平省1.28万名劳动者创造就业机会。图自越通社
Wistron Infocomm越南有限责任公司为宁平省1.28万名劳动者创造就业机会。图自越通社

越通社河内——革新思维方式，调整外商投资优惠与支持政策是越共中央政治局关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议中的重要战略内容。

吸引高质量外资

第10号决议明确指出，外资经济是国民经济的重要组成部分，不仅为发展型投资补充中长期资金，同时也是引进先进技术、现代管理方式、提升人力资源质量以及拓展市场的重要渠道。

党和国家领导层的观点是将发展外资经济与提升经济效率、增强战略自主能力和经济竞争力相结合；从主要吸引投资的思维转向构建国家战略性投资平台思维；从按行政区划吸引投资转向按产业集群、价值链和创新生态系统吸引投资。同步发展统一完善的外资投资生态系统，与国内企业发展战略、资本市场发展、国际金融中心、自由贸易区、经济区、工业园区、高科技园区、创新中心和物流、数据和能源基础设施的建设相结合；鼓励外资企业在越南设立区域总部和区域运营、研发、设计和服务中心等。

基于上述指导方针，第10号决议提出了具体目标：到2030年，力争使越南在投资营商环境、竞争力、创新创意、公共服务质量以及承接高质量外资项目能力方面进入东盟先进行列。力争每年吸引注册资本约400-500亿美元，实际到位资金约300-400亿美元；其中，约75%的外资来自在技术、资本和现代管理方面具有优势的发达经济体。


原越南计划与投资部（现为财政部）外国投资局局长潘友胜评价称，中央政治局颁布第10号决议对至2045年引导外资吸引与使用工作具有战略意义。

潘友胜指出，该决议的重要新内容在于从“吸引更多资金”转向“吸引更高质量的外资”。目标不仅在于扩大投资规模，而且着眼于引进先进技术、提升国内附加值、增强创新能力并推动国家经济现代化进程。

越南具备吸引外资多重优势

近年来，流入越南的外资持续创下新纪录。具体是，今年前5个月，越南吸引外资注册总额近250亿美元，同比增长近35%；外资实际到位约97.5亿美元，同比增长9.6%，创五年来新高。值得注意的是，外资正向高科技和绿色经济领域转移。例如，5月18日，总投资超过59.372万亿越盾（约合22亿美元）的乂安省琼立液化天然气热电厂项目正式开工建设。

外国投资者选择越南的原因较多，其中首要因素是经营效益。以三星为例，其在越南实现数十亿美元利润，被视为外资企业中“最赚钱的机器”。2025年，该集团在越南的总营收约达597亿美元，同比增长8%；净利润达35.3亿美元，同比增长12%。值得关注的是，三星越南工厂目前为三星全球收入贡献率约25.4%，为该集团合并利润贡献率达近 10%。

设在宁平省，由韩国投资的MCNEX VINA公司。图自越通社

越南外资引进的战略升级

自首批外国直接投资（FDI）流入越南近四十年来，外资经济已成为越南经济的重要驱动力。在充满变局的国际形势下，外资领域面临的问题已不再停留在吸引更多资金，而是如何吸收资金以及资金所创造的价值。

在零售领域，日本投资者永旺同样凭借国内市场消费能力保持良好利润水平。越南已成为其在日本以外最具效率的市场之一。该集团公布的2024财年在越南的利润约为7300亿至7800亿越盾。

胡志明市经济大学经营研究院院长武春荣教授表示，三星、永旺等跨国企业的实践运营活动表明，越南不仅是大规模外资流入的重要目的地，也是能够为外国投资者实现高收益的市场，这反映出越南投资环境不断改善，市场规模不断扩大以及越南在全球价值链中地位不断提升。

迈向投资与创新中心

国民经济大学贸易与国际经济研究所副教授阮常谅认为，第10号决议正转向以创新、绿色转型和提升国家竞争力为核心的发展外资经济新路径。这是一种全新的、进步的、独立的观点，为在新形势下推动外资经济发展注入动力。

经济和社会问题的市场解决方案研究中心经济学家丁俊明指出，近年来，越南致力于吸引对高科技、高知识含量领域的外资。为实现这一目标，在实施第10号决议提出的重点措施基础上，还需出台支持政策，鼓励已在越南运营的外资企业持续扩大投资规模。

他认为，越南应继续完善与国际标准接轨的体质体系，完善基础设施，降低企业物流成本，营造良好营商环境，不仅吸引直接前来投资的集团，还能吸引高端人才和间接投资基金。规模庞大的间接投资将为推动企业加快治理变革、创新以及加快新技术领域的研究速度注入重要动力。（完）

越通社
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