越南企业向古巴伙伴交付1200吨大米

越通社哈瓦那——6月16日，在古巴比那尔德里奥省洛斯帕拉西奥斯县的大米加工厂，越南AgriVMA稻米生产企业的代表根据越南农业与环境部与古巴农业部达成的协议，向古巴洛斯帕拉西奥斯农业公司交付了1200吨大米。



在越南驻古巴大使黎光龙、古巴农业部副部长特尔塞·冈萨雷斯·莫雷拉（Telce González Morera）的见证下，AgriVMA公司经理阮氏香与洛斯帕拉西奥斯农业公司总经理米歇尔·巴利亚特·卡梅霍（Michel Ballate Camejo）共同签署了交付合同。这是越南企业根据双边协议，在2026年向古巴交付的第二批大米。



米歇尔·巴利亚特·卡梅霍在接受越通社驻当地记者采访时评价称，尽管AgriVMA公司刚在古巴比那尔德里奥省洛斯帕拉西奥斯县开展水稻种植项目，但已取得了超出预期的成果，目前的平均产量高达每公顷9吨鲜稻谷。他表示希望双方进一步加强在稻米生产领域的合作，并扩大水稻种植面积。



为落实越南农业与环境部与古巴农业部在苏林总书记、国家主席于2024年9月访问古巴期间所签署的协议，AgriVMA公司已与古方配合开展了三个试点模型：一是AgriVMA公司在1000公顷土地上完全自主进行水稻耕作；二是向古巴农民提供农资和技术支持；三是向古巴农户销售并提供种子，化肥、农药、机械及技术支持。





尽管古巴正经历诸多困难，但越南企业仍继续在古巴进行生产并不断扩大生产规模，这生动展现了越古两国之间特殊团结、友好与全面合作的关系。

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