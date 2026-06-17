时政

越南企业向古巴伙伴交付1200吨大米

6月16日，在古巴比那尔德里奥省洛斯帕拉西奥斯县的大米加工厂，越南AgriVMA稻米生产企业的代表根据越南农业与环境部与古巴农业部达成的协议，向古巴洛斯帕拉西奥斯农业公司交付了1200吨大米。

AgriVMA公司经理阮氏香与洛斯帕拉西奥斯农业公司总经理米歇尔·巴利亚特·卡梅霍共同签署了交付合同。图自越通社
AgriVMA公司经理阮氏香与洛斯帕拉西奥斯农业公司总经理米歇尔·巴利亚特·卡梅霍共同签署了交付合同。图自越通社

越通社哈瓦那——6月16日，在古巴比那尔德里奥省洛斯帕拉西奥斯县的大米加工厂，越南AgriVMA稻米生产企业的代表根据越南农业与环境部与古巴农业部达成的协议，向古巴洛斯帕拉西奥斯农业公司交付了1200吨大米。

在越南驻古巴大使黎光龙、古巴农业部副部长特尔塞·冈萨雷斯·莫雷拉（Telce González Morera）的见证下，AgriVMA公司经理阮氏香与洛斯帕拉西奥斯农业公司总经理米歇尔·巴利亚特·卡梅霍（Michel Ballate Camejo）共同签署了交付合同。这是越南企业根据双边协议，在2026年向古巴交付的第二批大米。

米歇尔·巴利亚特·卡梅霍在接受越通社驻当地记者采访时评价称，尽管AgriVMA公司刚在古巴比那尔德里奥省洛斯帕拉西奥斯县开展水稻种植项目，但已取得了超出预期的成果，目前的平均产量高达每公顷9吨鲜稻谷。他表示希望双方进一步加强在稻米生产领域的合作，并扩大水稻种植面积。

为落实越南农业与环境部与古巴农业部在苏林总书记、国家主席于2024年9月访问古巴期间所签署的协议，AgriVMA公司已与古方配合开展了三个试点模型：一是AgriVMA公司在1000公顷土地上完全自主进行水稻耕作；二是向古巴农民提供农资和技术支持；三是向古巴农户销售并提供种子，化肥、农药、机械及技术支持。

尽管古巴正经历诸多困难，但越南企业仍继续在古巴进行生产并不断扩大生产规模，这生动展现了越古两国之间特殊团结、友好与全面合作的关系。

（完）

越通社
#越南企业 #古巴 #大米 #稻米生产 #农业 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

古巴生物技术和医药产业集团(BioCubaFarma)副主席圣地亚哥·杜埃尼亚斯·卡雷拉博士与古巴驻越南大使罗赫利奥·波兰科·富恩特斯（右）。图片来源：越通社

生物技术合作：越古特殊关系的新动力

4月21日，古巴生物技术和医药产业集团(BioCubaFarma)副主席圣地亚哥·杜埃尼亚斯·卡雷拉博士在河内向媒体介绍了古巴在生物技术领域，特别是在生物医学和制药方面的成就。

更多

法国最高法院6月16日庭审现场。图自越通社

法国最高法院审查重启橙剂诉讼的可能性

在法国最高法院6月16日举行庭审后，越南裔法国公民陈素娥的律师团队表示，希望法院能撤销巴黎上诉法院此前的判决，从而为审理针对在越南战争期间生产橙剂的美国化工集团的诉讼实体内容铺平道路。

工作座谈现场。图自越南农业与环境部

推动越南与安哥拉助农与技术转移合作

在2026年6月15日至22日对越南进行工作访问的框架下，由安哥拉农业和林业部部长伊萨克·弗朗西斯科·玛丽亚·多斯安若斯（Isaac Francisco Maria dos Anjos）率领的安哥拉农业和林业部工作代表团于6月16日造访越南农业与环境部国家助农中心并举行工作座谈。

越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔。图自越通社

加强司法合作，深化越老特殊关系

6月16日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正在对越南进行工作访问并出席第七次越老边境省份司法扩大会议的老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔一行。

越南驻孔敬总领事丁黄灵与孔敬大学领导及人文与社会科学学院代表举行工作会谈 图自越通社

推动越泰教育合作与人文交流

据越通社驻泰国记者报道，越南驻孔敬总领事馆正积极与孔敬大学协调推进越南学研究中心筹建工作，旨在进一步加强越泰两国教育合作、人文交流和友好关系。

越南国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

国会主席陈青敏：第十六届国会成为构建发展体制的任期

国会主席相信，在各机关和组织的创新精神和高度责任感的推动下，立法工作将取得积极成果，使第十六届国会任期成为构建发展体制的任期；面向纪念建党100周年和建国100周年，助力越南形成一个高质量、同步、现代、先进并逐步接轨国际标准和惯例，同时深度契合越南情况的法律体系。

越共中央委员、越南司法部长黄青松与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、老挝司法部长坎潘·彭玛塔。图自越通社

越南司法部长与老挝司法部长举行会谈

6月16日，越共中央委员、越南司法部长黄青松与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、老挝司法部长坎潘·彭玛塔（Khamphan Phommathat）举行会谈。

越南代表团参加2026年欧洲防务展。图自越通社

越南借助2026年欧洲防务展深化国防工业合作

越通社驻法国记者报道，应法国武装部队与退伍军人部邀请，由越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长阮长胜上将率领的越南国防部高级代表团于6月15日至19日赴法国出席2026年欧洲防务展。

越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使发表讲话 图自越通社

越南支持通过政府间谈判推进联合国安理会改革

当地时间6月15日，联合国安理会改革问题政府间谈判第六次全体会议在纽约联合国总部举行。会议由荷兰和科威特常驻联合国代表共同主持，重点讨论由两国牵头编制的观点汇编文件，梳理了各会员国在安理会改革问题上的共识及仍存分歧的议题。

越南政府总理黎明兴。图自越通社

推动越俄关系强劲、务实、高效与可持续发展

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，越南政府总理黎明兴率领越南高级代表团出席于6月16日至18日在俄罗斯联邦喀山举行的东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会，并在喀山市开展双边活动。