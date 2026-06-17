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☀️越通社早安咖啡（2026.6.17）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔。图自越通社

越通社河内——·6月16日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正在对越南进行工作访问并出席第七次越老边境省份司法扩大会议的老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔一行。阅读全文

·值此越南革命新闻日101周年（1925年6月21日—2026年6月21日）之际，6月16日下午，越共中央总书记、国家主席苏林会见了历年来荣获国家新闻奖的101名优秀记者。阅读全文

·据越通社驻俄罗斯联邦记者报道，当地时间6月16日15时，越南政府总理黎明兴及越南高级代表团已抵达俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国首府喀山的加布杜拉·图卡伊国际机场，开始应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会之行。阅读全文

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越南政府总理黎明兴会见鞑靼斯坦共和国领导人明尼哈诺夫。图片来源：越通社

·据越通社驻俄罗斯联邦记者报道，在访问俄罗斯联邦并出席东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会期间，6月16日下午，越南政府总理黎明兴在喀山市会见了鞑靼斯坦共和国领导人鲁斯塔姆·明尼哈诺夫（Rustam Minnikhanov）。阅读全文

·6月16日，越南国会副主席阮氏清在国会大厦与德国联邦议院副议长博多·拉梅洛举行会谈。阅读全文

·在2026年6月15日至22日对越南进行工作访问的框架下，由安哥拉农业和林业部部长伊萨克·弗朗西斯科·玛丽亚·多斯安若斯（Isaac Francisco Maria dos Anjos）率领的安哥拉农业和林业部工作代表团于6月16日造访越南农业与环境部国家助农中心并举行工作座谈。此次座谈旨在具体落实越南农业与环境部与安哥拉农业和林业部的《2025-2030阶段农业合作行动计划》。阅读全文

·6月16日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部长郑文决在河内会见了加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔（Jim Nickel）。阅读全文

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越南国会副主席阮氏清在国会大厦与德国联邦议院副议长博多·拉梅洛举行会谈。图自越通社


·6月16日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正在对越南进行正式访问的德联邦议院副议长博多·拉梅洛（Bodo Ramelow）。阅读全文

·数字艺术是当代生活中一个充满活力的发展领域。多种新的表现形式不断涌现，在数字环境中为公众增加了体验和可及性。阅读全文

·根据越共中央政治局2026年6月8日关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，越南未来几年的发展方向是吸引对电子产业、半导体芯片、人工智能（AI）、大数据、物联网（IoT）、生物技术、先进医疗、现代物流等产业的外商直接投资资金，并提高外商直接投资供应链的国产化率。这一发展方向要求提升外商直接投资的质量。阅读全文

·据越南国家旅游局消息，岘港市会安古城、胡志明市战争遗迹博物馆和古芝地道荣获全球旅游平台Tripadvisor颁发的“旅行者之选最佳中的最佳奖”，跻身亚洲最佳旅游景点榜单。阅读全文

·6月16日，在古巴比那尔德里奥省洛斯帕拉西奥斯县的大米加工厂，越南AgriVMA稻米生产企业的代表根据越南农业与环境部与古巴农业部达成的协议，向古巴洛斯帕拉西奥斯农业公司交付了1200吨大米。阅读全文（完）

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6月16日，在古巴比那尔德里奥省洛斯帕拉西奥斯县的大米加工厂，越南AgriVMA稻米生产企业的代表根据越南农业与环境部与古巴农业部达成的协议，向古巴洛斯帕拉西奥斯农业公司交付了1200吨大米。

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