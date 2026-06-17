☕️越通社新闻下午茶（2026.6.17）

在2026年6月15日至22日对越南进行工作访问的框架下，由安哥拉农业和林业部部长伊萨克·弗朗西斯科·玛丽亚·多斯安若斯（Isaac Francisco Maria dos Anjos）率领的安哥拉农业和林业部工作代表团于6月16日造访越南农业与环境部国家助农中心并举行工作座谈。