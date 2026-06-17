☕️越通社新闻下午茶（2026.6.17）

越通社河内——·6月17日上午，越南退伍军人协会第八次全国代表大会（2026－2031年任期）在河内召开，主题为“发扬胡伯伯部队精神，继承忠诚-团结-模范-革新传统，建设清廉、坚强、出色完成任务的越南退伍军人协会”。来自全国各地的456名正式代表出席大会，代表全国300多万名退伍军人协会会员的意志和愿望。阅读全文
·越南政府副总理胡国17日主持召开会议，就《高科技法》实施细则以及科技部2026年上半年滞留法规文件进行讨论。阅读全文
·6月17日，越南驻柬埔寨大使馆在柬埔寨首都金边举行仪式，向柬埔寨王国驻越南大使谢金塔（Chea Kimtha）授予越南国家崇高荣誉——友谊勋章。谢金塔是一位杰出的外交家，也是越柬两国长期传统友谊的积极推动者和珍贵朋友。阅读全文
·6月17日，在出席第七次越老边境省份司法会议期间，老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔率领工作代表团对海防市进行工作访问。阅读全文
·越南将大力推动外国投资吸引模式从注重数量向注重质量、效益、高科技、创新和可持续发展转变，吸引高科技外商直接投资被确定为今后一个时期的重点方向。阅读全文
·越南农业与环境部科技司司长阮文龙在6月17日上午举行的新闻发布会上表示，截至2026年6月12日，农产品溯源系统已在全国34个省市中的26个部署，覆盖112个产品组的18500种产品，并对547个农户、255个种植区和149家企业的919批货物进行管理。阅读全文
·由长山建设总公司作为投资方的通往金瓯省薯岛（Hòn Khoai）跨海大桥项目正加紧施工。尽管已进入雨季，但施工人员发扬“克服酷暑，战胜暴雨”的精神，坚守在施工现场，专注于完成各项工程建设任务。阅读全文
·在数字化转型和人工智能正在深刻改变经济运行方式的背景下，构建数字信任正成为企业竞争力和可持续发展的关键因素。这是6月17日在河内举行的以“女性与数字信任”为主题的2026年女性企业领袖论坛上所强调的信息。阅读全文
·在数字化转型强劲推进的背景下，知识产权发挥着重要作用，并已成为众多企业的“主心骨”。事实上，不少科技企业虽然有形资产规模不大，但市值却高达数百亿美元，这表明企业的核心价值在于知识产权——一种通过独占开采权带来巨额利润的无形资产。阅读全文
·越南政府要求优先将官方发展援助和外国优惠贷款资金用于规模大、带动作用强的重点项目，同时必须将贷款利率及相关成本纳入考量，全面评估投资效益，特别是项目的财务效益。阅读全文
·据越通社驻北京记者报道，从东南亚热带种植区到中国广泛的分销体系，水果贸易流动正呈现强劲增长态势，东盟国家的产品在其中占据日益显著的地位。其中，越南水果已成为重要的供应来源之一，并受到中国市场的积极接纳。阅读全文
·越南拥有近3300公里的海岸线和超100万平方公里的广阔海域，地处连接东亚与欧洲、非洲及美洲的国际重要航海线路上，在发展海洋经济和物流服务方面拥有显著优势。海洋经济被确定为具有国家级意义的战略方向，其中，同步发展航运、港口、船舶工业等各行业，是长期塑造国家航海工业生态系统的重要基础。阅读全文
·越通社驻悉尼记者报道，尽管可以通过各地公共场所的大屏幕免费观看2026年世界杯，但许多在澳越南人仍选择聚集在熟悉的餐馆，共同观看澳大利亚队的比赛。阅读全文
·据越通社驻欧洲记者报道，6月16日，越南航空正式开通河内-阿姆斯特丹直飞航线，成为越南航空史上首条直飞荷兰的航线。这是重要的战略举措，不仅扩大了国家航空公司的国际航线网络，也为提升越南与荷兰全面合作关系作出了贡献。
·2026年前几个月，外国投资资金特别是通过并购活动继续大量涌入胡志明市。多笔大额收并购交易完成，进一步肯定了这座全国经济火车头在国际投资者眼中的吸引力。
·在人工智能、社交媒体和多平台传播蓬勃发展的背景下，企业传播正进入一个前所未有的剧烈变革时期。在此环境下，企业不再是单纯“做广告”，而是必须学会管理形象、管理数据，最重要的是管理社会信任。阅读全文
·在法国最高法院6月16日举行庭审后，越南裔法国公民陈素娥的律师团队表示，希望法院能撤销巴黎上诉法院此前的判决，从而为审理针对在越南战争期间生产橙剂的美国化工集团的诉讼实体内容铺平道路。
·6月16日，DHC陶瓷股份公司（DHC Ceramics）在岘港市巴拿乡举行“越南陶艺村”项目试营业（Soft Opening）发布会，标志着岘港市首个传统陶艺文化体验空间模型正式投入运营。（完）