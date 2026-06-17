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越老边境山区新校舍建设热火朝天

在越老边境的崇山峻岭之间，在酷热难耐的夏日阳光下，数百双手正在岘港市得灵乡得灵九年一贯制寄宿学校的工地上紧张忙碌地施工。再过不到两个月，新学年开始之时，这里将矗立起一所崭新美丽、设施齐全的学校，迎接叶坚（Giẻ-triêng）、戈都（Cơ tu）等少数民族的学生。

第五军区315师的战士们与各武装力量一同直接参与支援建设，增进边境地区军民团结情谊。图自越通社
第五军区315师的战士们与各武装力量一同直接参与支援建设，增进边境地区军民团结情谊。图自越通社

越通社岘港市——在越老边境的崇山峻岭之间，在酷热难耐的夏日阳光下，数百双手正在岘港市得灵乡得灵九年一贯制寄宿学校的工地上紧张忙碌地施工。再过不到两个月，新学年开始之时，这里将矗立起一所崭新美丽、设施齐全的学校，迎接叶坚（Giẻ-triêng）、戈都（Cơ tu）等少数民族的学生。

据岘港市第五区域—奠盘防御指挥部副政委阮友一中校介绍，在接到岘港市军事指挥部下达的增援建校任务后，单位即将此确定为一项崇高的政治任务，对山区、边境地区的少数民族同胞具有特别重要的意义。该单位已分两批，共调动机动干部战士50余人前往得灵乡，与承包商及各方力量协同建校。经过约两个月的参与建设，指战员们已熟练掌握了从钢筋加工、混凝土浇筑到墙面抹灰等各道工序，努力克服烈日风雨，日夜赶工，以确保完成任务。

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得灵九年一贯制寄宿学校项目总投资额为2887.11亿越盾，规划面积超过6.08万平方米。图自越通社

看着校舍日渐成形，得灵乡党委书记、人民议会主席佐林氏二表示，过去一段时间，管委会、武装力量与地方政府密切配合，加快了工程进度，确保按计划移交投入使用。除了基础设施建设外，乡党委常委会也十分关注人力资源问题。截至目前，乡里已遴选并决定安排了学校的领导管理层，包括一名校长和三名副校长。地方政府与家长配合进行核查，动员学生入学，尤其是即将进入一年级的孩子。各项准备工作正在紧张、有序、合规地推进，以确保从2026-2027学年伊始便能按照中央和岘港市的主张运行这所新学校。

得灵九年一贯制寄宿学校项目总投资额为2887.11亿越盾，规划面积超过6.08万平方米。学校包含多项工程：新建两栋3层教学楼；新建一栋3层办公楼；新建一栋1层食堂、一栋1层多功能楼、一栋3层学生宿舍楼和一栋3层教职工宿舍楼，以及其他现代化必备设施，确保符合当地教育需求。学校建成后，预计将成为传播知识、点燃梦想、实现抱负的地方，成为民族大团结精神的象征，体现党和国家以及人民对祖国边疆地区少数民族同胞的关怀与责任。（完）

越通社
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