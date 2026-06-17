社会

第十四次越南妇女代表大会：新纪元的印记与抱负

在6月17日至18日两天内，“新纪元的印记与抱负”展览在国家会议中心举行，旨在弘扬越南妇女在各历史时期的传统、本领、智慧和奋发向上的精神。

“新纪元的印记与抱负”展览旨在弘扬越南妇女在各历史时期的传统、本领、智慧和奋发向上的精神。图自baotintuc.vn
“新纪元的印记与抱负”展览旨在弘扬越南妇女在各历史时期的传统、本领、智慧和奋发向上的精神。图自baotintuc.vn

越通社河内——在6月17日至18日两天内，“新纪元的印记与抱负”展览在国家会议中心举行，旨在弘扬越南妇女在各历史时期的传统、本领、智慧和奋发向上的精神。

“新纪元的印记与抱负”展览包括三个主题：从大会到大会；任期内的印记；越南妇女走向世界。

主题一“从大会到大会”介绍了贯穿十三次全国妇女代表大会的历史征程、越南妇女联合会组织的发展历程以及越南妇女各代人在国家斗争、建设与发展事业中的贡献。

越南妇女在抗战时期：英雄—不屈—忠厚—能干；从抗战初期起，越南妇女就是战斗、生产和后方的重要力量。

越南妇女参与战后国家恢复：团结—创新—勇敢—能干；在国家统一后，妇女继续在生产劳动、家庭建设和家乡恢复中发挥骨干作用。

越南妇女在革新、一体化与发展时期：革新—活跃—一体化—发展—进入革新时期，妇女运动不断革新内容和活动方式。越南妇女自信地融入国际，不断学习、创新并在新时代中肯定自身地位。

主题二“任期内印记（2022–2026年）”刻画各级妇女联合会在第十三届大会任期内的突出成果。

其中，印记一：掌握知识并推动数字化转型：应用科技成就、知识和数字化转型的强劲发展，各级联合会大力推进数字技术应用，提升妇女的数字技能。

印记二：经济自主，提升权能：通过各级联合会的创业、生计支持、集体经济发展和小额信贷等项目，数百万妇女获得条件提升经济能力和掌控生活。

印记三：不让任何妇女和儿童掉队：“爱心妈妈”、“陪伴边疆妇女”等项目，帮扶弱势妇女、孤儿、残疾人等传播人文精神和社区责任。

印记四：致力于性别平等和妇女发展：越南妇女联合会继续参与政策制定、社会监督和反馈，推动性别平等，为妇女更多参与领导管理岗位创造机会。

印记五：致力于妇女“安心—安全—保障”：从关怀照顾祖国边疆地区、特别困难地区的活动，到保障每个家庭中妇女的安全。

主题三“越南妇女走向世界”展示越南妇女在政治、科学、经济、外交、国防、体育及国际维和活动等领域的典型形象。由此肯定越南妇女凭借智慧、本领、创新精神和奉献抱负，日益巩固地位，增强融入能力，为国家发展以及国际社会作出积极贡献。（完）

越通社
#新纪元的印记与抱负 #展览 #越南妇女 #第十四次越南妇女代表大会 河内市
关注 VietnamPlus

相关新闻

组委会主任潘氏碧善发表讲话。图自越通社

在数字化与人工智能时代确定海外越南价值

6月15日下午，在越南驻匈牙利大使馆支持下，由欧洲越南妇女论坛主办的题为“在数字化与人工智能时代确定海外越南价值”的论坛在匈牙利国会大厦举行，吸引了来自18个欧洲国家妇女协会300多名代表参加。

更多

第五军区315师的战士们与各武装力量一同直接参与支援建设，增进边境地区军民团结情谊。图自越通社

越老边境山区新校舍建设热火朝天

在越老边境的崇山峻岭之间，在酷热难耐的夏日阳光下，数百双手正在岘港市得灵乡得灵九年一贯制寄宿学校的工地上紧张忙碌地施工。再过不到两个月，新学年开始之时，这里将矗立起一所崭新美丽、设施齐全的学校，迎接叶坚（Giẻ-triêng）、戈都（Cơ tu）等少数民族的学生。

安江省人民委员会副主席黎文福在安江省占族伊斯兰同胞的Roya Haji节之际，探望慰问占族同胞中的德高望重者和有威望人士。图自越通社

为少数民族有威望人士提供100%医疗保险卡资助

安江省民族与宗教厅厅长名福表示，该省人民议会已颁布2026年5月21日第08/2026/NQ-HĐND号决议，规定为省内不属于国家预算已为其缴纳和资助缴纳医疗保险对象的少数民族有威望人士提供医疗保险缴费资助标准。

安江省三祝乡四恩孝义佛教的三宝非来寺。图自thanhnien.vn

2026年四恩孝义佛教“三合大典”的贺信

越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀代表越南祖国阵线中央委员会向四恩孝义佛教中央治事委员会、各位神职人员及全体信众致以亲切问候和美好祝福。

工作人员在胡志明市公共行政服务中心大厅内帮助市民办理行政手续。图自越通社

削减逾3400项行政手续和经营条件

截至2026年5月底，全国共有5596项行政手续；其中部级实施1595项，占28.5%；省级实施2950项，占52.7%；乡级实施937项，占16.8%。此外，越南驻外代表机构、医院和学校等其他机构实施114项，占2%。

在现代生活中保护与弘扬占族文化价值。图自越通社

在现代生活中保护与弘扬占族文化价值

在现代生活的节奏中，当许多传统价值面临被埋没的危机时，安江省信仰伊斯兰教的占族群体依然在坚韧地守护着本民族的语言、文字、信仰和习俗。从清真寺内的免费课堂到地方政府的扶持政策，安江省正通过诸多务实的解决方案，开展占族文化特色的保护与弘扬工作，为维护西南部这片土地的文化多样性做出贡献。

会议现场。图自越通社

山罗省加快建设13所边境寄宿制学校

山罗省人民委员会常务副主席何中战近日主持召开会议，评估边境乡九年一贯制寄宿学校投资建设进度，并指导解决困难、加快施工进度，确保项目尽早竣工投入使用，服务新学年。

对于尚不具备出海条件的渔船，胡志明市安装GPS定位设备，以加强停泊位置管理与监控。图自越通社

胡志明市加强渔船管理 打击IUU捕捞

凭借所取得的成果及正在大力推进的各项措施，胡志明市全力保持“零违规”目标，即不发生渔船侵犯外国海域，为全国尽早解除欧盟“黄牌”警告、推动渔业可持续发展作出积极贡献。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使主持座谈会。图自越通社

越南倡导妇女平等包容地参与国际法律机构

杜雄越呼吁继续开展讨论、提高认识，并在基层以及各类论坛上配合实施具体措施，为妇女获得认可、作出切实贡献以及在国际法律进程和机构中发挥引领作用创造便利条件。

胡志明市医药大学副校长兼妇产科学系主任王氏玉兰和美德医院实验室主管黎黄英启与圣约瑟医院代表合影。图自tuoitre.vn

越南向法国转让辅助生殖技术

在从法国引进体外受精（IVF）技术近30年后，越南医生首次向曾经向越南传授该技术的法国医院转让辅助生殖技术。

珍稀的斑嘴鹈鹕时隔6年再次现身同塔省鸟栖国家公园。越通社发

保护野生动物工作取得积极成效

多年来，越南生物多样性丧失问题日益严峻。曾经栖息着数千种鸟类、包括众多被列入《世界濒危物种红色名录》的珍稀鸟类的田地、森林和湿地不断从自然环境中消失。

广治省金富乡扫盲班教师指导学员进行识字与拼读练习。图自越通社

为少数民族地区打开知识之门

在广治省，扫盲工作因整个政治体系的协同参与而取得了积极成果。目前，该省正逐步将文字带给少数民族同胞，为提高民众知识水平、促进困难地区经济社会发展作出贡献。

节目以艺术化的方式再现了人民安全力量在各个历史时期默默开展的斗争历程。图自越通社

“祖国平安”系列活动开幕 传播全民维护国家安全信息

6月11日晚，越南公安部与胡志明市人民委员会在胡志明市联合举行“祖国平安”系列活动开幕式，以纪念胡志明主席发表《爱国竞赛号召》78周年（1948.6.11-2026.6.11），并迎接越南人民安全力量传统日80周年（1946.7.12-2026.7.12）。