越通社河内——赴俄罗斯联邦出席东盟—俄罗斯建交35周年纪念峰会并开展双边活动期间，越南政府总理黎明兴及越俄两国高层领导出席了由双方相关部门单位举行的越南—俄罗斯联邦贸易与投融资对接活动。



越南财政部部长吴文俊在活动上发表讲话时，申明了两国之间巨大的合作潜力，同时强调企业界在落实战略合作方向、助力推动新阶段双边经济、贸易与投资增长方面所发挥的作用。各相关部委行业、越南工商联合会（VCCI）以及各贸易投资促进合作伙伴需要继续支持双方企业界充分利用好《越南与欧亚经济联盟（EAEU）自由贸易协定》，以进一步加强双边贸易与投资关系。



在黎明兴总理与两国高层领导的见证下，两国企业举行了多项合作文件的交换仪式，涉及贸易投资、能源、科技、基础设施建设、数字化转型、旅游等领域。



越南政府总理黎明兴出席越南—俄罗斯联邦贸易与投融资对接活动。图自越通社

在活动上交换的各项协议不仅有助于扩大越南与俄罗斯联邦之间的经济合作关系，还为下一阶段实施具体项目奠定了基础，从而在未来一段时间内为两国企业和经济体带来切实的利益。



活动期间，越捷航空公司（Vietjet）公布了开通三条新航线的计划，将越南最著名的度假城市——岘港市和芽庄市与俄罗斯首都莫斯科以及喀山和新西伯利亚两座城市连接起来。航线网络的进一步扩大，有望助力加强航空互联互通、促进民间交流、推动旅游业发展，并为两国之间的贸易与投资活动创造便利条件。



2026年越南—俄罗斯联邦贸易与投融资对接活动继续强调了两国政府、各机关组织、越南工商联合会及两国企业界在推动务实、高效、可持续经济合作方面的决心，为在新发展阶段深化越俄全面战略伙伴关系做出了积极贡献。（完）