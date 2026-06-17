经济

富寿省与泰国加强投资与智慧城市发展合作

6月17日下午，越南外交部、泰国驻越南大使馆与富寿省人民委员会在富寿省联合举办2026年富寿与泰国对接活动，吸引约400名代表参加。

端雄工业区-AMATA City富寿项目启动。图自越通社
端雄工业区-AMATA City富寿项目启动。图自越通社

越通社富寿省—— 6月17日下午，越南外交部、泰国驻越南大使馆与富寿省人民委员会在富寿省联合举办2026年富寿与泰国对接活动，吸引约400名代表参加。

在活动框架内，组委会举行了多项投资、贸易促进、企业对接和展览会。亮点是"连接泰国与越南：智慧城市——推动经济增长和可持续发展的动力"专题讨论会，集中于交换数字化转型、智慧城市发展、绿色增长和可持续发展方面的经验和合作方案。

借此机会，两国合作伙伴交换了多项重要合作文件，其中包括正大集团（CP Group）在富寿省扩大项目投资的意向书，预计总投资额3.2亿美元；Central Retail越南公司和MM Mega Market越南公司的投资合作谅解备忘录。

活动还举行了由AMATA集团作为投资方的端雄工业区-AMATA City富寿项目的启动实施仪式。该项目规模近500公顷，定位发展为现代生态工业园区和区域高科技生产中心。

外交部副部长阮猛强表示，该活动在越泰建交50周年之际举行。泰国目前是越南在东盟的最大贸易伙伴，而越南是泰国在全球的第六大贸易伙伴。2025年，双边贸易额达220.7亿美元，并力争实现250亿美元的目标。泰国目前在越南有805个投资项目，注册资金总额154亿美元。

泰国驻越南大使乌叻瓦迪·斯里菲龙亚（Urawadee Sriphiromya）强调，该活动有助于具体化越泰全面战略伙伴关系框架内的合作内容。她高度评价富寿省对泰国企业的支持，从而巩固信心并鼓励扩大投资。

富寿省人民委员会主席陈维东表示，截至2026年6月，泰国在富寿省有16个投资项目，注册资金总额超过4亿美元。该省希望继续吸引高科技、物流、智慧城市、绿色能源、循环经济、农业和高质量旅游等领域的项目。（完）

越通社
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