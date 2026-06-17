经济

胡志明市为FDI企业营造良好投资环境

增值税退税、税收优惠政策以及税收管理新规正成为众多外商直接投资（FDI）企业关注的问题。通过开展对话并及时化解企业面临的困难，胡志明市正努力改善投资环境，为该外资企业发展创造更加便利的条件。

胡志明市税务部门代表解答外资企业的问题。图自越通社
胡志明市税务部门代表解答外资企业的问题。图自越通社

越通社胡志明市——增值税退税、税收优惠政策以及税收管理新规正成为众多外商直接投资（FDI）企业关注的问题。通过开展对话并及时化解企业面临的困难，胡志明市正努力改善投资环境，为该外资企业发展创造更加便利的条件。

在6月16日举行的外资企业对话会上，胡志明市税务部门表示，将继续与投资者同行，并解决困难，为落实越共中央政治局于2026年6月8日颁布关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议作出贡献。

胡志明市税务局局长段明勇表示，外资经济一直被党和国家确定为重要经济组成部分，在促进经济增长、经济结构转移并深广地融入世界经济化方面发挥着动力作用。近年来，胡志明市税务部门已开展多项支持计划，帮助企业和纳税人克服困难，并发展生产经营活动。

他指出，税务机关的同行和企业界的贡献助力财政收入保持良好增长态势。截至目前，胡志明市财政收入达332.768万亿越盾（折合人民币831.9亿元），完成政府下达预算计划的53%以上，同比增长13.12%。

胡志明市税务部门领导表示，本次会议重点讨论增值税退税、企业所得税优惠政策以及将于2026年7月1日起生效的《税收管理法》相关新规等问题。

值得一提的是，段明勇强调，胡志明市税务部门正由“管理”思维转向“服务纳税人”思维。同时承诺将持续推进行政改革，加强数字技术的应用，提高服务质量，为企业高效、准确履行纳税义务创造最为便利的条件。

越南外商投资企业协会副主席武氏秋香表示，税务机关的支持不仅体现在对话会议上，而且税务机关还派遣专家直接指导企业完善资料、解答疑问和发生问题并支持依法履行纳税义务等。

从协会角度来看，武氏秋香建议税务机关继续研究灵活措施，缩短审批处理时间，使企业在生产经营中更加主动，同时仍确保管理要求和风险控制。

为及时支持企业发展，胡志明市税务部门表示，今后将继续维持与企业的对话渠道，大力推进行政改革与数字化转型，及时梳理执行过程中存在的问题并提出完善政策的建议，为FDI企业的投资与生产经营活动创造更加便利的条件。（完）

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