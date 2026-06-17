经济

Vingroup 跻身《财富》杂志东南亚30强企业榜单

6月17日，Vingroup集团透露，该集团在《财富》杂志（Fortune）东南亚500强企业榜单中排名第26位，较2025年的第37位上升了11位，较2024年的第45位上升了19位，继续领跑越南私营企业。

Vingroup在广宁省的海滨都市项目对面即是河内-广宁高速铁路车辆段车站。图自越通社
Vingroup在广宁省的海滨都市项目对面即是河内-广宁高速铁路车辆段车站。图自越通社

越通社河内——6月17日，Vingroup集团透露，该集团在《财富》杂志（Fortune）东南亚500强企业榜单中排名第26位，较2025年的第37位上升了11位，较2024年的第45位上升了19位，继续领跑越南私营企业。

Vingroup的排名连续两年上升证明了该集团的规模、竞争力和可持续发展势头，显示了其在区域领先企业榜单中日益突出的地位。

这是《财富》杂志第三年发布东南亚500强企业榜单。排名依据来自越南、印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾和柬埔寨等7个国家的企业总营收。

据《财富》杂志，Vingroup位列越南私营企业第一，东南亚500强企业第26位。今年的榜单表彰勇于突破、充分利用全球供应链转移以及电动汽车和人工智能等前沿产业爆发式增长的企业。

目前，Vingroup 的业务涵盖科技-工业、贸易-服务、基础设施、绿色能源、文化以及社会公益等领域。

除资产规模外，Vingroup在财务指标和经营业绩方面也获得了高度评价。据《财富》杂志统计，2025年Vingroup实现营业收入127.6亿美元，较2025年榜单中所记录的水平大幅增长69.1%。Vingroup利润为4.36亿美元，总资产为425.36亿美元。（完）

越通社
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