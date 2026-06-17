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越南政府总理参观俄罗斯联邦鞑靼斯坦工业潜力、高科技与出口展

据越通社记者报道，赴俄罗斯联邦出席东盟—俄罗斯建交35周年纪念峰会并开展双边活动期间，越南政府总理黎明兴率越南高级代表团于6月17日上午前往俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国首府喀山市，参观了“鞑靼斯坦制造”（Made in Tatarstan）展览会。

黎明兴总理听取有关该展览的介绍。图自越通社
黎明兴总理听取有关该展览的介绍。图自越通社

越通社河内——据越通社记者报道，赴俄罗斯联邦出席东盟—俄罗斯建交35周年纪念峰会并开展双边活动期间，越南政府总理黎明兴率越南高级代表团于6月17日上午前往俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国首府喀山市，参观了“鞑靼斯坦制造”（Made in Tatarstan）展览会。

俄罗斯鞑靼斯坦共和国总理阿列克谢·佩索申表示，鞑靼斯坦是俄罗斯联邦经济最发达的地区之一，工业化水平高，拥有众多尖端工业产业，如卡玛斯（KAMAZ）重型卡车制造、化学工业、民用飞机制造、无人机（UAV）、直升机、食品工业、纺织及木制品生产。

鞑靼斯坦共和国总理阿列克谢·佩索申重申，“鞑靼斯坦制造”不仅是一个战略品牌，也是一个重要系列展会，旨在全面展示鞑靼斯坦共和国的工业潜力、高科技以及生产和出口能力。

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黎明兴总理参观展会。图自越通社

本届展览会汇聚了鞑靼斯坦各家领军工业企业，展示汽车及交通工业领域的诸多代表性产品，如卡玛斯（KAMAZ）重型卡车、阿鲁斯（Aurus）豪华车型、索勒斯（Sollers）商用车系列，以及由喀山直升机厂生产的各式现代直升机机型。

“鞑靼斯坦制造”展览会通常在盛大活动和国际峰会期间举办。今年，该展览会于6月15日至19日向出席俄罗斯—东盟峰会的与会代表开放。随后，展览会将于6月20日和21日两天对喀山市民和游客开放。（完）

越通社
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