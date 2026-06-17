越德友好关系：激发全面合作新动能

越通社海防市——德国联邦议会副议长博多·拉梅洛(Bodo Ramelow)一行在从6月15日至21日对越南进行正式访问期间，于6月17日与海防市和广宁省人民委员会领导举行工作会谈，并访问了河内白梅医院。



17日下午，广宁省委副书记、人民委员会主席裴文康礼节性会见了德国联邦议会副议长博多·拉梅洛一行。



裴文康介绍当地发展潜力、优势和成就时指出，凭借完善且现代化的交通基础设施以及日益优化的投资营商环境，2025年广宁省地区生产总值（GRDP）增长了11.89%，位居全国第一；经济规模接近400万亿越盾。该省也是全国领先的旅游中心，2025年接待游客量超过2120万人次，拥有下龙湾、安子遗迹等多项世界遗产。



裴文康希望德国各有关部门、机关继续支持加强广宁省与德国各地方、协会与企业之间的对接沟通，为德国企业对该省高科技、绿色工业、物流、可再生能源以及数字化转型等双方具备较大潜力与优势的领域进行投资铺平道路。同时，扩大旅游、遗产保护、职业培训、高素质人力资源开发等领域的合作范围。



博多·拉梅洛高度评价广宁省的可持续发展愿景；强调，此访不仅有助于增进双方互相了解与相互信任，也为投资、贸易、旅游、教育培训、科学技术和数字化转型等领域开辟了许多新的合作机会。特别是，双方还就世界遗产价值保护与弘扬、旅游业可持续发展、绿色经济、企业对接等相关议题进行深入讨论。



博多·拉梅洛强调，将继续关注并促进德国各地方、组织和企业与广宁省之间的合作活动，为进一步深化越德两国友好合作关系做出贡献。



同日，海防市人民委员会主席杜诚忠会见了德国联邦议会副议长博多·拉梅洛一行。



杜诚忠介绍，目前海防市经济规模位居越南第三，人口达460万，是越南唯一连续11年实现两位数增长的地方。海防吸引来自多个国家的企业前来投资兴业，与该市共同推进绿色工业发展。



海防市正在研究学习德国的发展模式，同时重视高素质人力资源培训，以满足本地企业的需求。该市计划到2030年将更多资源投入职业培训工作，力争有效满足包括德国企业在内的外资企业需求。



博多·拉梅洛认为，双方未来教育培训等领域合作潜力巨大。他强调，绿色工业、物流以及数字化转型等领域与德国的优势高度契合，两国各地方与企业合作空间广阔。



值此机会，双方一致同意继续加强企业、教育培训机构及相关组织之间的沟通协作，以拓展可再生能源、机械工程、加工制造业以及高素质人力资源开发等领域的合作机会。



* 同日上午，白梅医院院长陶春机在河内会见了德国联邦议会副议长博多·拉梅洛。双方就医疗卫生领域的合作机会进行讨论，提出了长久合作计划，旨在推动越德医疗卫生领域合作关系向前发展等。（完）



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