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进一步深化海防市与老挝各地合作关系

6月17日，在出席第七次越老边境省份司法会议期间，老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔率领工作代表团对海防市进行工作访问。

老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔率向海防市委书记黎玉珠赠送纪念品。图自越通社
老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔率向海防市委书记黎玉珠赠送纪念品。图自越通社

越通社河内——6月17日，在出席第七次越老边境省份司法会议期间，老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔率领工作代表团对海防市进行工作访问。

海防市委书记黎玉珠透露，海防市面积近3200平方公里，经济规模达近300亿美元，位居全国第三，并连续11年保持两位数增长。维护与发扬越老特殊关系始终是海防市党委、政府和人民的政治任务。目前，海防市已与老挝万象市和乌多姆塞省建立友好关系并签署有关党建、政府建设、教育培训、医疗卫生、旅游、投资及贸易等领域的合作协议。

近年来，在两党两国领导人的会谈与接触中，双方强化继续维护、培育与发展越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系的决心，并同意大力推动两国经济对接，重点加强交通基础设施、物流、贸易、能源、电信、旅游、教育培训、人力资源等领域的合作，加强地方合作，为老挝利用越南海港体系创造便利条件。上述合作领域也正是海防市的优势所在，并希望与老挝各地进一步深化合作关系。

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双方代表合影。图自越通社

黎玉珠强调，海防市始终重视巩固和发展与老挝各省的友谊，同时认为，双方合作潜力仍有待挖掘。他希望坎潘·彭玛塔继续支持推动老挝各部委和地方与海防市在教育培训、医疗卫生、农业与环境、资源与矿产以及民间交流等领域的合作。

坎潘·彭玛塔希望今后海防市继续与老挝各地在资源、矿产、教育培训等领域加强合作，分享成功经验与创新思路，为推动老越两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系日益深化、务实发展作出贡献。

黎玉珠相信老挝副总理兼司法部长此次访问将有助于进一步巩固海防市与老挝各地的友好合作关系，同时继续深化越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系。（完）

会议现场。图自越通社

加强越老法律与司法合作效果

6月17日上午，第七次越老边境省份司法会议在海防市举行，就第六次会议结论落实情况进行总结与评估，探讨当前存在的困难和不足之处，并就今后加强两国边境省份以及两国司法部之间的法律与司法合作方向达成共识。

越通社
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