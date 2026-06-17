继续深化越阿全面伙伴关系

越通社河内——6月17日下午，越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春在河内会见了即将结束驻越任期、前来辞行的阿根廷驻越南大使马科斯·安东尼奥·贝德纳尔斯基（Marcos Antonio Bednarski）。



武氏映春强调，越南始终重视与阿根廷的全面伙伴关系。经过50多年建交和10多年实施全面伙伴关系框架，两国关系在多个领域不断得到巩固和发展。



武氏映春强调越南在东盟以及阿根廷在拉丁美洲地区的作用，希望两国继续配合推动东盟与南方共同市场之间的合作，同时为《越南与南方共同市场（MERCOSUR）贸易协定》的谈判进程创造便利条件。



关于双边合作，武氏映春认为经济、贸易和投资继续是两国关系的重要支柱。尽管双边贸易取得了诸多积极成果，但合作空间仍然很大，尤其是在农业领域。双方需要继续推动贸易朝着平衡、可持续和互利的方向发展。



武氏映春建议两国加快推进正在谈判的各项协议和协定的完成和实施，如避免双重征税协定、航空协定及动植物检疫协议等，为经济、贸易和投资合作创造便利的法律通道。



武氏映春同时认为，需要通过文化、旅游和贸易促进活动加强两国各协会、企业和地方之间的对接。越南希望在科技、创新创意、教育培训、文化、旅游和民间交流等领域扩大与阿根廷的合作；同时加强各级代表团互访，并早日迎接阿根廷总统在适当时候访问越南。



马科斯·安东尼奥·贝德纳尔斯基在会上分享了对越南国家和人民的美好感情，高度评价双边关系的积极发展，特别是在政治、经贸、农业、教育和文化交流等领域。



阿根廷驻越南大使强调，阿根廷重视越南在东盟和东南亚的作用和地位；希望越南支持阿根廷加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），同时推动越南与南方共同市场优惠贸易协定的谈判；有效开发合作潜力将有助于推动两国关系深入务实发展，为两国人民和企业带来利益。（完）

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